Tommaso Zorzi/ Lite furiosa con Stefania Orlando e Giulia Salemi: “Basta, sono stufo”

Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip 2020 litiga ancora con Giulia Salemi

Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip 2020 continua a mietere successi. Basta che dica una cosa in casa per farla finire in tendenza e la prova sta nel fatto che, appena ha nominato Tinder parlando con Giulia Salemi, il famoso social è finito subito al primo posto in trend topic su Twitter. La battuta ha fatto il giro del web e tutto perché l’influencer ha avuto modo di discutere con la sua amica per via del suo rapporto con Pierpaolo Pretelli. Dopo una discussione con l’ex velino per via di qualcuno che si è preso la briga di andare fuori dalla casa a gridare che Giulia è fidanzata con un certo Alessio fuori dalla casa, Zorzi ci ha tenuto a sottolineare il fatto che i problemi per lei arrivano sempre perché ha scambiato il Grande Fratello Vip per Tinder (lasciando intendere che trova fidanzato ogni volta che vi prende parte.

Oltre alle battute e alle piccole scaramucce con l’influencer, Tommaso Zorzi ha finito per litigare nuovamente con Stefania Orlando. Non è la prima volta che i Zorzando litigano e anche questa volta ci sono andati giù pesanti soprattutto perché la conduttrice riesce poi poco a controllare le sue parole dicendo cose un po’ pesanti che possono colpire al cuore uno come Tommaso.

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, lite per Dayane Mello

A rovinare l’armonia tra i due è stata Dayane Mello, almeno in teoria. Il riavvicinamento di Tommaso alla modella brasiliana, a suo dire solo per ballare, ha dato fastidio a Stefania Orlando che si è subito appartata raggiunta poi dall’amico che ha puntualizzato di poter fare quello che vuole visto che ha 25 anni. La conduttrice di certo non si è lasciata intimorire facendogli notare che non si tratta solo di un ballo ma di un vero e proprio riavvicinamento e chiarimento almeno secondo quanto le ha detto Cecilia.

Proprio la Capriotti è stata accusata dal popolo del web etichettata come quella che vuole creare zizzania nella casa dando vita a veri e propri pettegolezzi che alla fine portato a queste situazioni. Stefania Orlando continua a dire la sua sulla poca sensibilità dimostrata da Zorzi in alcune occasioni e alla fine anche Maria Teresa Ruta questa volta ha deciso di non intervenire nella discussione per nessuno dei due e nemmeno per spingerli a chiarirsi.

