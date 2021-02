Tommaso Zorzi “Marco Carta? Taccheggio”/ E’ un gioco, ma… può costare una diffida!

Arriverà un’altra denuncia o una diffida nella casa del Grande Fratello Vip 2020? Questa volta a finire sotto accusa non sarà Samantha de Grenet, che proprio l’altro giorno ha definito Andrea Zelletta autistico per via della sua memoria di ferro, ma Tommaso Zorzi. Da sempre attento a termini e parole da usare, l’influencer si è lasciato andare ad un’associazione un po’ ardita che potrebbe metterlo nei guai proprio come è già successo ad altri suoi compagni. Qualcuno è pronto a scommettere su una diffida, altri addirittura su qualcosa di più complicato e, magari, l’espulsione dalla casa del Grande Fratello Vip 2020. Ma cosa è successo davvero e perché Tommaso Zorzi, neo finalista, adesso rischia grosso ad un passo dalla sudata finale?

Tommaso Zorzi “Marco Carta? Taccheggio”, l’influencer potrebbe finire nei guai..

Seduto in piazzetta Morra con i suoi compagni di casa e, in particolare, con Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, Tommaso Zorzi giocava a sasso, carta, forbici ed è stato proprio in quel momento che l’influencer se ne è uscito con la strana associazione tra Marco Carta e il taccheggio. In quel momento Andrea Zelletta ha iniziato a ridere e poi a fare strani versi forse accorgendosi della cosa un po’ grave detta dall’amico e collega. Al momento sembra che Zorzi non abbia poi infierito parlando di altro o spiegando l’associazione o parlando della famosa questione legale e questo forse potrebbe salvarlo da diffide o altro. Voi vi siete persi quel momento? Ecco di seguito il video:

