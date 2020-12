Tommaso Zorzi “Mi fingevo etero per far tacere gli altri”/ “Limonavo in discoteca..”

Tommaso Zorzi ospite a Seconda Vita di Gabriele Parpiglia rivela: “Mi fingevo etero per far tacere gli altri”

Tommaso Zorzi sarà tra i protagonisti di questa nuova edizione di Seconda Vita, il programma firmato da Gabriele Parpiglia che già da qualche giorno è disponibile sulla piattaforma DPlay. Al momento l’influencer è nella casa del Grande Fratello Vip 2020 e questo significa che la sua intervista e le sue rivelazioni sono precedenti al suo ingresso nella casa, questo cambierà qualcosa per i fan? Siamo sicuri di no visto che numerosi hanno già visto la puntata sulla piattaforma streaming e lo stesso faranno oggi per scoprire un lato inedito di Tommaso, quello che lo spingeva a cedere alle donne proprio per mettere a tacere le voci sulla sua omosessualità. Direi che è proprio questo il passaggio più intenso dell’intervista rilasciata al giornalista calabrese in cui ammette che tutto è cambiato solo all’età di 18 anni quando, dopo un viaggio a Londra, ha deciso di essere quello che era.

Tommaso Zorzi e la sue “finte fidanzate” fino a che a 18 anni..

Tommaso Zorzi confida di aver sempre saputo di essere gay, di non essersi mai mentito sulla sua identità sessuale, ma di averlo fatto per mettere a tacere gli altri. In particolare, racconta delle serate passate a limonare in discoteca con le donne solo per poterlo raccontare il giorno dopo e dire: “Anche io ho una fidanzata”. Poi continua: “Da sempre sapevo di essere diverso, questa cosa non me la sono mai negata, non l’ho mai affossata. Sono andato con ragazze pur sapendo di non essere eterosessuale. Ma sai, i ragazzini riescono ad essere veramente cattivi quindi per mettere a tacere le voci”.



