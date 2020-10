Tommaso Zorzi/ “Mi sento un outsider”: insofferenza e confessioni (GF Vip 5)

Nelle ore che precedono la nuova diretta del Grande Fratello Vip 2020, Tommaso Zorzi ha manifestato una certa insofferenza nei confronti del resto del gruppo. Per questo motivo ha deciso di prendersi i suoi spazi, allontanandosi dai suoi coinquilini e chiudendosi in camera. Un gesto che ha fatto preoccupare più di un compagno che lo ha prontamente raggiunto chiedendo spiegazioni sul suo comportamento, a partire da Elisabetta Gregoraci: “Mi sento un outsider”, ha spiegato Zorzi. Per la Gregoraci, il suo è un atteggiamento infantile cercando di spronarlo a reagire e ammettendo di non aver notato il suo malessere insieme agli altri. “Io sto bene di là ma per mia natura su alcune cose non riesco io – e non voi – a integrarmi in alcune dinamiche. Con i ragazzi riesco a stare fino a un certo punto”, ha spiegato allora Tommaso, ribadendo come questo sia un problema esclusivamente suo. “Con i ragazzi non so più cosa dire a un certo punto”, ha precisato, spiegando la sua difficoltà a comunicare e dire la sua in discussioni lontane dal suo mondo. Andrea Zelletta ha ammesso di aver notato anche in passato questo atteggiamento e Zorzi ha precisato nuovamente di avere “un problema con il genere maschile in generale” per via di motivazioni profonde. “E’ un problema mio”, ha proseguito, aggiungendo: “Io naturalmente mi circondo di donne perchè hanno una sensibilità che è più simile alla mia”.

TOMMASO ZORZI ED IL CONFRONTO CON IL GRUPPO

Il confronto tra Tommaso Zorzi ed i suoi compagni di avventura è proseguito e l’influencer ha precisato come per lui sia difficile integrarsi in un gruppo ma piuttosto trova più semplice legarsi in maniera indipendente alle persone. “E’ una roba mia, ho difficoltà in queste cose”, ha ammesso, rendendo nota la sua “ansia da prestazione”. Il discorso di Zorzi, tuttavia, ha un parte deluso il suo amico Francesco Oppini che si aspettava che un simile discorso lo facesse prima di rintanarsi in camera. “Ci son rimasto male”, ha dichiarato ancora Oppini. ed anche per Elisabetta avrebbe sbagliato a reagire in quel modo: “prima fai questo discorso e poi vieni di qua”, ha commentato la conduttrice. Zorzi ha continuato ad ammettere i propri limiti dandosi dell'”impedito a livello sociale”, rivelando di avere solo due amici per paura o diffidenza. “Io tiro su un muro perchè nella mia testa se quel muro si abbassa mi faccio male”, ha concluso, lasciando trapelare una complessità finora solo in parte venuta a galla.



