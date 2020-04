Tommaso Zorzi “Mia nonna positiva al Coronavirus”/ “Spero non ci chiamino mai per…”

Pubblicità

Il problema delle RSA e delle case di cura è sotto gli occhi di tutti e adesso ancor di più visto che Tommaso Zorzi ha preso la parola per fare un accorato appello alle Istituzioni e al Governo affinché questo massacro finisca subito. Perché un giovane influencer è così interessato a questo argomento così scottante? Purtroppo nel video e nel suo accorato appello, Zorzi rivela ai fan che è arrivata una telefonata in cui viene comunicato alla sua famiglia che la sua amata nonna, in casa di cura ormai da un anno, è risultata positiva al Coronavirus: “Io ho una nonna in casa di cura, una casa di cura che ha chiuso subito le visite da quando è uscita questa notizia del Covid, una casa di cura molto responsabile. Purtroppo ci hanno chiamato oggi che, a distanza di due mesi, mia nonna è risultata debolmente positiva al Covid”.

TOMMASO ZORZI “MIA NONNA E’ POSITIVA AL CORONAVIRUS”

Dopo aver rivelato ai fan le motivazioni di questo video, Tommaso Zorzi inizia il suo accorato appello alle Istituzioni sperando di non ricevere mai la telefonata che gli comunica la morte di sua nonna: “Il problema è che nelle strutture simili e nelle RSA non ci sono i presidi per contenere questo virus tra le persone più deboli di questa catena, non ci sono mascherine, guanti, tamponi, come fai a mettere del personale e delle persone all’interno di queste strutture? Perché la Regione, perché lo Stato non aiuta queste strutture? Questo mi chiedono oggi…”

Ecco il video del suo accorato appello:





