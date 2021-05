Tommaso Zorzi, “Monetizzo l’odio”/ Querela i suoi haters: nomi e professioni

Tommaso Zorzi, vincitore del Grande Fratello Vip 5 e opinionista dell’Isola dei famosi 2021, ha annunciato querele a raffica, con tanto di nomi e professioni, dei suoi haters. “Mi sono detto: Perché non posso monetizzare anche io l’odio?”, ha esordito l’influencer milanese, annunciando di aver querelato decine di persone che hanno pubblicato degli insulti sotto ai suoi post sui social. Tommaso Zorzi si è fatto aiutare da Avvocathy, l’avvocato-influencer Cathy La Torre che da anni lotta contro l’odio online: “Lei è stata vittima di bullismo più volte, si è fatta dare decine di migliaia di euro dai suoi haters. Se una persona arriva a dovermi dare qualche migliaia di euro per un insulto, la prossima volta non si permette di rifarlo con nessuno. Credo che sia propedeutico alla cura e alla risoluzione di questo problema, in attesa del DDL Zan che speriamo passi”, ha continuato Zorzi.

AKASH KUMAR, GAFFE ALL'ISOLA/ Prova in studio fallita, Elettra "Sei una mezza seg*!"

Tommaso Zorzi: pioggia di querele

Su Instagram Tommaso Zorzi è riuscito a risalire alla vera identità, professione luogo di residenza degli hater, che avevano creato profili fake per insultarlo. “Mi sono dilettato a querelare una serie di decine di persone, le quali hanno lasciato degli insulti sotto i miei vari post nei vari social”, ha dichiarato nelle sue stories. E così senza troppi giri di parole, il vincitore del Grande Fratello Vip 5 ha fatto i nomi di alcuni di questi “odiatori”: “Rita, una scrittrice di Savona che mi ha scritto una valanga di insulti: riceverà una querela. Francesco, ex agente di polizia: querela. Davide, titolare di un negozio di biciclette di Reggio Emilia. Mi ha scritto: ‘Sto co*lione perché non torna…’: querela”. E ancora: “Mauro, titolare di una autofficina di Olbia: querela. Simone, titolare di un ristorante steak house. Ha scritto: ‘Pezzo di merda, gente come te deve finire male, molto male’: querela. Guglielmo, studente e calciatore dilettante: querela… Potrei continuare così per un quarto d’ora”.

LEGGI ANCHE:

Gilles Rocca Vs Zorzi "Cos'hai fatto oltre al GF VIP?"/ "Like e follower poi niente!"Ddl Zan, Fedez attacca Salvini “tragicomico”/ Leader Lega: “ti stimo, incontriamoci”

© RIPRODUZIONE RISERVATA