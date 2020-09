Tommaso Zorzi “Non mi veniva duro”/ Rivelazioni hot al GF: “Ho provato a farmi una..”

Rivelazioni hot al Grande Fratello Vip 2020 dove Tommaso Zorzi si è reso protagonista di un siparietto che gli stessi compagni hanno previsto sarebbe finita ovunque sui social e sul web. Ma cosa ha combinato questa volta l’influncer? Oltre ad essere protagonista nella casa del Grande Fratello Vip tra le imitazioni, i giochi con Oppini e gli altri e le liti sempre più frequenti con Franceska Pepe, Tommaso Zorzi ha pensato bene di andarsene in bagno per un po’ per trovare un po’ di privacy salvo poi uscire fuori rivelando ai suoi compagni di viaggio, gran parte, quello che gli è successo e quali erano le sue reali intenzioni. In particolare, Tommaso Zorzi ha rivelato di aver provato a “farsi una s*ga” ma senza molto successo.

TOMMASO ZORZI “PROBLEMI INTIMI” E RIVELAZIONI HOT AL GRANDE FRATELLO VIP

Vuoi per via di privacy, vuoi per la febbre e le cure a cui è stato sottoposto, fatto sta che Tommaso Zorzi non ha portato a buon fine la sua missione perché “non gli veniva duro”. Preoccupato lo ha raccontato ai suoi compagni di viaggio al Grande Fratello Vip che hanno cercato di dare una risposta a questo suo fallimento. Dall’altra parte, però, c’è qualcuno che ha provato a coprire le sue parole mentre Francesco Oppini ha subito sottolineato: “Hai detto una roba che finirà ovunque”. Siamo sicuri che presto la sua rivelazione farà anche il giro dei social e verrà fuori il video… ma Alfonso Signorini ne parlerà? Sicuramente no, ma tant’è…



