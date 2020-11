Tommaso Zorzi nuova lite con Francesco Oppini/ “Se non era per me sarebbe uscito!”

Il confronto tra Francesco Oppini e Dayane Mello, nato dopo la decisione di lei di scrivergli una lettera, ha fatto storcere il naso a Tommaso Zorzi. Questo chiarimento avvenuto ieri nella Casa del Grande Fratello Vip ha risollevato le perplessità dell’influencer che ha allora voluto un nuovo confronto con Francesco, poi divenuto una vera e propria discussione. “Qui dentro vale tutto, come fai dopo tutto quello che vi siete detti a fare pace in due minuti? Le ha detto di tutto, bugiarda, falsa, ipocrita, calcolatrice, giocatrice!”, ha esordito Zorzi. Oppini ha allora cercato di spiegare la sua posizione: “E’ molto semplice. Io con certe persone preferisco avere un quieto vivere, il rapporto non tornerà mai come prima, l’ho ringraziata per le sue parole, è stato un bel gesto ma finisce lì, andiamo avanti”.

Tommaso Zorzi, nuovi dubbi su Francesco Oppini: “Se l’avessi saputo…”

Tommaso Zorzi non ha però creduto alle parole del figlio di Alba Parietti e, anzi, ha ribattuto deciso: “Mi ci gioco un arto che tornate amici da domani. Ve ne siete dette di tutte e adesso letterina, baci, abbracci, e tutto come prima”. Finito il confronto, Zorzi si è poi sfogato con Stefania Orlando, che ha cercato di farlo ragionare: “Per stare bene ha bisogno di sentirsi in pace, questo non vuol dire che abbia cambiato opinione su Dayane. Penso che Francesco abbia bisogno di avere intorno persone positive”. Zorzi però ha ribadito i sui dubbi su Francesco, ricordando che per lui ha deciso di mettere da parte il suo rapporto con Dayane proprio per lui: “Col senno di poi non mi sarei nemmeno esposto!” E in un nuovo sfogo in camera con la Orlando e Adua, Zorzi ricorda di aver fatto per lui tanto ed è proprio anche grazie a questo che, quando è finito al televoto l’ultima volta, si è salvato. (Vedi video sotto)

Visualizza questo post su Instagram Tommaso e Francesco: continua il risentimento? #GFVIP Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: 11 Nov 2020 alle ore 1:20 PST





© RIPRODUZIONE RISERVATA