Tommaso Zorzi opinionista all’Isola dei Famosi?/ Rumors “sì al 90%”, la Lamborghini..

Lunedì 15 marzo ha inizio la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Le certezze non mancano: il cast è stato svelato, sappiamo che a condurre questa edizione sarà Ilary Blasi, ciò che però potrebbe risultare ancora incerto riguarda gli opinionisti in studio. In effetti anche qui sono stati annunciati due nomi, quelli di Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, un duo scoppiettante che, tuttavia, potrebbe a sorpresa diventare un trio. Sì, perché fonti vicino all’Isola dei Famosi lanciano un terzo nome: quello di Tommaso Zorzi.

Il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, secondo voci molto insistenti, sarebbe dunque vicinissimo (al 90%) alla poltrona di opinionista nel reality condotto dalla Blasi, lo stesso a cui, secondo indiscrezioni di qualche tempo fa, avrebbe dovuto partecipare in qualità di concorrente.

Tommaso Zorzi terzo opinionista a sorpresa all’Isola dei Famosi?

Il protrarsi del Grande Fratello Vip ha reso poi impossibile la sua partecipazione come concorrente, ma potrebbe essere vicina alla certezza quella come opinionista. È chiaro che, pur parlando di voci insistenti, il condizionale al momento è ancora d’obbligo, anche perché è poco chiaro se Tommaso possa essere ufficializzato come terzo opinionista a sorpresa o se possa arrivare un forfait improvviso da parte di una delle due signore già annunciate ufficialmente nel cast (magari la Lamborghini?). L’unica certezza è che Zorzi sarebbe felicissimo di intraprendere questa nuova avventura e, d’altronde, le qualità per farlo alla grande non gli mancano di certo.

