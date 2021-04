Tommaso Zorzi “Ospite da Barbara d’Urso? Ecco la verità”/ E su Gabriel Garko rivela..

Tommaso Zorzi è pronto a tornare padrone del mercoledì sera in tv, o quasi. Se fino a qualche settimana fa segnava record di ascolti alla guida del suo show all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020, adesso toccherà a lui scendere in campo anche in streaming, su Mediaset Play, con il suo Punto Z un programma dissacrante e ironico in cui proprio Giulia Salemi, la sua ex amica, sarà ospite. Non mancheranno i giochi (uno su tutto quello del barattolo con i piselli sull’impronta di quello di Raffaella Carrà) e nemmeno gli ospiti da spennare e intervistare, ma quello che è certo è che Tommaso Zorzi è l’uomo del momento e al Giornale ha rilasciato un’intervista in cui commenta i suoi successi ma, soprattutto, continua a definirsi uno stagista pronto a tutto ma sempre con umiltà. Proprio per questo nel suo futuro non vede una difficile collocazione alla domenica pomeriggio (“Sarebbe una responsabilità enorme”) e nemmeno al fianco di Maria de Filippi visto che “non è arrivata nessuna proposta… accetterei di tutto ma vorrei farlo al meglio”.

Angela Melillo ed Elisa Isoardi hanno infranto il regolamento?/ Il video dell'Isola..

Tommaso Zorzi “Ospite da Barbara d’Urso? Ecco la verità”

Nella stessa intervista svela poi due misteri che in questi giorni hanno riempito pagine di giornali e pagine del sito web ovvero la mancata partecipazione ai programmi di Barbara d’Urso e le paparazzate con Gabriel Garko. In particolare, rispetto alla d’Urso rivela: “H evitato salotti in generale per evitare sovraesposizioni… Ho preferito concentrare le mie energie in contesti dove avessi un ruolo, come l’Isola”. Della sua possibile liason con Gabriel Garko invece spiega: “Mi ha detto di essere rimasto male per alcuni miei commenti su di lui, dopo l’ospitata che aveva fatto nella Casa. Mi ha scritto, abbiamo preso un caffè e pace fatta”. In un solo colpo smentiti tutti i pettegolezzi, sarà davvero così quindi?

LEGGI ANCHE:

Awed "Fariba sta sempre con le tette di fuori"/ "Ho l'ormone a zero altrimenti.."Andrea Cerioli Vs Roberto Ciufoli: "Nomination architettata"/ "Per una stron*ata..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA