Tommaso Zorzi “Paola Caruso scoprì di essere incinta con me”/ “Ricevevo gli auguri..”

Tommaso Zorzi continua a raccontare aneddoti e retroscena delle sue avventure televisive e non solo. Dopo aver commentato la presenza di Tinì Cansino a Uomini e donne, l’influencer, insieme a Maria Teresa Ruta, ha raccontato agli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 le avventure vissute a Pechino Express. Tommaso partecipò al reality show di Raidue con Paola Caruso e, ricordando le avventure vissute in Africa, ha svelato il momento esatto in cui la Caruso scoprì di essere incinta. Tommaso ha così svelato di aver assistito al momento che ha cambiato la vita di Paola e di aver vissuto anche un momento d’imbarazzo quando ha cominciato a ricevere gli auguri pensando che fosse il padre. Un racconto inedito che ha divertito gli inquilini della casa di Cinecittà, ma anche il pubblico.

TOMMASO ZORZI E IL RACCONTO DELLA GRAVIDANZA DI PAOLA CARUSO

A rivolgere la domanda giusta a Tommaso Zorzi per parlare della gravidanza di Paola Caruso è stato Pierpaolo Pretelli che, nei giorni scorsi, aveva rivolto la seguente domanda all’influencer: “Tommy ma tu hai fatto Pechino con la Caruso: come sei arrivato?” – ha chiesto l’ex velino a cui Zorzi ha risposto così – “Ecco guarda siamo arrivati all’ottava ed è rimasta incinta… …non mio”. Tornati sull’argomento, Zorzi ha svelato nuovi dettagli sulla gravidanza di Paola Caruso: “Ha fatto il test e ha scoperto di essere incinta. e quello mi faceva le congratulazioni perché pensava fossi il padre. Vaglielo a spiegare a un prete cattolico che io sono l’amico gay”, ha aggiunto Zorzi con la sua solita ironia.

“ ma ha fatto i conti la Caruso puoi capire come li ha fatti “ tommaso ti prego non smettere MAI #gfvip pic.twitter.com/4KLzjV8jLf — ✨ || tommy zorzi 🤍 (@jensacqkles) October 21, 2020





