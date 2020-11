Tommaso Zorzi pazzo di Enrico Nigiotti/ “Ho chiesto anche a Mahmood di uscire..”

Tommaso Zorzi pazzo di Enrico Nigiotti (e non solo). Questo è quello che è venuto fuori dalle ultime dichiarazioni del bell’influencer nella casa del Grande Fratello Vip 2020 in cui sicuramente lui non si sta trattenendo in niente e per niente. Proprio nelle ultime ore, complice questa ondata di gossip portata nella casa da Giacomo Urtis, ha rivelato di avere un debole per alcuni volti noti della musica italiana a cominciare proprio da Enrico Nigiotti. L’ex ugola d’oro di Amici e di X Factor, è uno dei sogni di Tommaso Zorzi e dopo la rivelazione nella casa del Grande Fratello Vip 2020, proprio il toscano ha condiviso il video del momento commentando tutto con un bel cuore e una risata. A quanto pare Nigiotti ha apprezzato anche se la lista dei punti deboli di Zorzi è lunga e insieme al rocker ci sono anche Damiano, il frontman dei Maneskin (come dargli torto?) e Mahmood.

Tommaso Zorzi rivela il suo debole per Enrico Nigiotti e su Mahmood…

Proprio su quest’ultimo, Tommaso Zorzi ha raccontato un aneddoto parlando di quando una volta entrò in possesso del suo numero e decise di scrivergli, cosa per la quale anche Fedez lo prese in giro: “Il 31 agosto 2019 mi convinco e gli scrivo: ‘Ciao Alessandro, questo messaggio ti coglierà alla sprovvista. Ho avuto per errore il tuo numero. Solitamente non sono così sfrontato ma per questa volta ho deciso di esserlo. Ti va se uno di questi giorni ci beviamo un caffé? Buona giornata’. Poi c’è stato un dubbio sulla firma… Tommy o Tommaso Zorzi? Alla fine mi sono firmato Tommy Z. Non mi ha mai risposto. Ci sono buone probabilità che io sia segnato sul telefono di Mahmood come ‘non rispondere’ o ‘stalker 1′”. Come finirà adesso che Mahmood ha scoperto il mittenti di quel messaggio?



