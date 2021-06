Tommaso Zorzi pazzo di Federico Bernardeschi/ “Che bontà, cos’è questa robina”

Tommaso Zorzi uno di noi! Non solo il protagonista e vincitore del Grande Fratello Vip 2020 ci sta dando filo da torcere tra mille impegni e social, ma anche quando si tratta di uomini. In particolare, proprio nei giorni scorsi si è parlato molto di una sua liason con il bel ballerino di Amici 2021 Tommaso Stanzani, ex pattinatore, ma oggi a finire nelle sue storie social è uno dei protagonisti della prima uscita europea della nostra Nazionale. Sbirciando sui social e nelle sue ultime storie scopriamo che Tommaso Zorzi era tra i pochi presenti sugli spalti ieri sera a Roma per la partita dell’Italia contro la Turchia e che proprio in quel frangente ha potuto gustare uno spettacolo niente male ovvero l’avvicinarsi a distanza davvero minima il bel Federico Bernardeschi.

Zorzi Vs Antonella Fiordelisi "Come si chiama?"/ Lei sbotta "Io un pony? Non è da te"

Tommaso Zorzi pazzo di Federico Bernardeschi sui social

Citando la canzone di Mina Ma che bontà, Tommaso Zorzi posta alcune scene di Bernardeschi in zona bandierina mostrandolo sui social in tutto il suo splendore. Nessun commento ha accompagnato la scena solo il noto ritornello al grido di “Ma che bontà, ma che bontà che cos’è questa robina qua”. Anche subito dopo Tommaso ha salutato i fan augurando loro buonanotte e questa mattina è tornato in auto proprio per il suo prossimo impegno. Nessun commento quindi fino alla prossima partita? Lo scopriremo solo continuando a seguire le sue storie e i suoi movimenti su Instagram, anche se i fan sono convinti che lo abbia già dimenticato a favore di un altro oggi magari proprio in quel di Forte dei Marmi dove si sta recando.

LEGGI ANCHE:

Zorzi e Aurora Ramazzotti, foto insieme e pace fatta/ Spunta anche Tommaso Stanzani!Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani stanno insieme?/ La conferma: "Dimmi che stai..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA