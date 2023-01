Tommaso Zorzi, perchè ha litigato con Claudia Gerini a Boomerissima?/ Il mistero svelato stasera

Tommaso Zorzi lo scontro con la Gerini e le critiche a Cristina D’Avena

Tommaso Zorzi ha litigato con Claudia Gerini alla prima puntata di Boomerissima di Alessia Marcuzzi? La conferma è arrivata direttamente dalla conduttrice durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo programma che segna l’arrivo a mamma Rai. “C’è stato uno scontro tra Tommaso Zorzi e Claudia Gerini? Sì. Noi pensavamo che questa gara fosse un po’ più scanzonata. La gara è bella vivace. Ci sono stati momenti divertenti ma anche accesi. Anche Sabrina Salerno ed Elettra Lamborghini” – ha rivelato Alessia Marcuzzi, ma non è dato sapere il motivo. Non è una novità il caratterino dell’ex vincitore del Grande Fratello Vip che pochissimi giorni fa tramite i social ha punzecchiato Cristina D’Avena in merito alla sua scelta di di salire sul palco per i dieci anni del partito di Giorgia Meloni.

“Ho appena capito perché Cristina D’Avena il gatto lo voleva nero” – ha scritto sui social riferendosi alla regina delle sigle dei cartoni animati. Tantissimi i messaggi in difesa della cantante. “A parte che non era una sua canzone – ha replicato un fan – Ma poi tu, che l’hai pure conosciuta, dovresti saperlo che non è affatto come è stata dipinta oggi. Ma invece di difenderla, ti conviene cavalcare l’onda della polemica sterile e degli insulti immotivati per poter avere della visibilità in più”.

Tommaso Zorzi e l’amicizia ritrovata con Aurora Ramazzotti

A parte le polemiche social, Tommaso Zorzi si è riavvicinato all’amica di lunga data Aurora Ramazzotti con cui ha trascorso le vacanze di Natale. I due si sono recati alle terme di Bormio in compagnia di Goffredo Cerza, compagno della figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Qualcosa però è andato storto stando a quanto raccontato e condiviso sui social dall’influencer: “stava andando tutto discretamente bene quando, verso le 7 e mezza vengo svegliato da un forte dolore addominale. Mi rendo conto del pochissimo tempo rimasto, corro in bagno e inizio a vomitare. Mentre vomitavo mi rendo conto che dovevo anche andare di corpo”.

Non solo, l’ex vippone nelle stories di Instagram procede dicendo: “quindi che faccio, mi siedo sul water, inforco un cestino e che faccio? Mentre andavo di corpo, contemporaneamente vomitavo. E mi dico: “Bè buongiorno anche a te Tommaso, tutto bene?” – concludendo – “va avanti così fino a più o meno un’oretta fa. E’ venuta la dottoressa, mi ha fatto una puntura e finalmente ho potuto cominciare la vacanza. Voi tutto bene?”.











