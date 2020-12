Tommaso Zorzi/ Piange per Francesco Oppini e ritrova la pace con Giulia Salemi!

Tommaso Zorzi piange per Francesco Oppini al Grande Fratello Vip 2020

Tommaso Zorzi in crisi netta al Grande Fratello Vip 2020. Non è stato un fine settimana facile per lui che ha dovuto fare i conti con l’abbandono di Francesco Oppini. Alla fine, nonostante la nomination, il figlio di Alba Parietti ha deciso di andare via e per alcuni lo avrebbe fatto proprio dopo aver sentito la madre al telefono, la donna che gli avrebbe consigliato di tornare dalla fidanzata Cristina e mollare tutto il resto. Certo chi era a casa in attesa della decisione non avrà gradito l’intervento (ennesimo) di Alba Parietti ma alla fine ha dovuto fare i conti con l’abbandono di Oppini proprio come Tommaso Zorzi che ha iniziato a piangere venerdì sera e forse ha smesso solo ieri. Sin dai primi momenti ha rilanciato: “Non ce la faccio così devo uscire” e la prima a fermarlo è stata Maria Teresa Ruta che chiuso il discorso con un laconico: ‘Sì’ che ha fatto il giro dei social. Alla fine la conduttrice e Stefania Orlando sono rimaste accanto a Tommaso Zorzi che, dopo Oppini, ha chiuso le porte del suo letto evitando di farci dormire altri al suo posto ma le cose potrebbero cambiare questa sera visto che nuovi ingressi sono stati annunciati e tutto potrebbe ancora cambiare.

Tommaso Zorzi si sfoga con Malgioglio e fa pace con Giulia Salemi, questione libro risolta?

Alla fine Tommaso Zorzi ha comunque confermato di aver preso una cotta per Francesco Oppini e lo ha rivelato a Cristiano Malgioglio che lo ha saputo prendere da parte e fargli un discorso sul fatto che innamorarsi degli etero non è mai bello e anche lui in passato ha sofferto per questo. Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip 2020 in questi giorni ha avuto modo anche di ridere e scherzare al fianco dell’amica di sempre, la bella Giulia Salemi, con la quale finalmente ha chiarito la questione del loro alterco per via del famoso libro. L’influencer ha spiegato all’amica di non aver gradito il fatto che all’epoca dell’uscita del suo libro lei non abbia detto niente proprio mentre lui le aveva confidato che il suo era in uscita. La Salemi ha spiegato di dover rimanere in silenzio per via dell’accordo di riservatezza e questo ha un po’ placato gli animi dei due che alla fine hanno chiuso la questione con un abbraccio.



