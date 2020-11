Tommaso Zorzi è il vero re di questa edizione del Grande Fratello Vip 2020. Dopo oltre un mese e mezzo mentre gli altri si stanno spegnendo, lui continua a creare situazioni, dinamiche e momenti ironici e divertenti che intrattengono il pubblico che in questo momento ha un po’ bisogno di svago. Ancora una volta l’influencer non è in nomination ed è finito tra i preferiti dal pubblico ma tutto lascia pensare che sarà ancora in grado di fare tanto altro visto che all’orizzonte, finalmente, c’è l’entrata nella casa della sua grande amica Giulia Salemi. I fan sognano già di rivedere composta la coppia di Riccanza e dei social con la speranza che i due possano un po’ sistemare qualche battibecco dei mesi scorsi, e andare avanti per la gioia del pubblico.

Tommaso Zorzi piange per il vestito da donna ad Halloween: “Mi prendevano in giro..”

Anche questa settimana, però, non sono mancate le lacrime del nostro Tommaso Zorzi e tutto perché per la festa di Halloween è arrivato in casa per lui un vestito da donna e questo ha fatto riemergere alcuni ricordi passati che lo hanno ridotto in lacrime nella casa. Lui e Stefania Orlando hanno ricevuto il vestito delle gemelle di Shining e quando è uscito dalla stanza vestito in quel modo, tutti hanno riso di lui portandolo con la mente a quando a scuola lo prendevano in giro e ridevano di lui. Lo stesso influencer ha ammesso di essersi un po’ incupito non per il vestito in sè ma per quello che gli ha portato alla mente. In suo soccorso è arrivata come sempre Stefania Orlando che lo ha spinto a non soffrire più per queste cose perché lui adesso è una persona forte che sa dare tanto e non merita piangere per il passato.



