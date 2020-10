Tommaso Zorzi piange per le lasagne e la nonna/ Polemica sui social: “Esagerato!”

Tommaso Zorzi piange disperato al Grande Fratello Vip 2020 alla vista della lasagna. L’influencer continua ad essere protagonista del programma e, nel bene e nel male, gli occhi di tutti sono sempre puntati su di lui e anche questa volta che le sue lacrime erano legate non al gioco ma alla sua defunta nonna, le polemiche non sono mancate sui social. Tommaso Zorzi ieri alla vista delle lasagne si è lasciato andare ad un pianto disperato ammettendo di non poter mangiare quel piatto ma che, soprattutto, la morte della nonna ha lasciato un vuoto dentro di lui. Tommaso Zorzi lascia il giardino e gli altri coinquilini lasciandosi andare ad un pianto disperato prima in cucina e poi nella stanza da letto dove cerca riparo da tutti gli altri e dalle loro domande.

Tommaso Zorzi piange per le lasagne e la nonna ma scoppia la polemica sui social

Come sempre l’unico a potersi avvicinare a lui è l’amico Francesco Oppini che continua ad essere punto di riferimento nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Preoccupato per l’influencer, il figlio di Alba Parietti lo ha raggiunto per consolarlo un po’ e a quel punto Tommaso Zorzi ha spiegato che le lasagne le ricordano tanto la sua nonna e questo lo fa stare male. Mentre il suo pianto disperato andava in scena, però, sui social le polemiche si moltiplicavano perché alcuni lo trovano sempre molto esagerato e, soprattutto, vogliono di “essere protagonista” e farsi notare non solo dal pubblico a casa ma anche dai gieffini presenti in casa per sentirsi al centro dell’attenzione. Sui social si legge: “Quanto è protagonista sto ragazzo” e ancora “Ma dai… pietoso!”. Dall’altro lato intanto lo hanno capito soprattutto chi lo conosce e sa bene che la nonna è morta in pieno lockdown e lui non ha nemmeno avuto modo di vederla.

Ecco il video del momento:





© RIPRODUZIONE RISERVATA