Tommaso Zorzi “Picchiato a sangue dal mio ex”/ “Nessuno è intervenuto per aiutarmi..”

Tommaso Zorzi choc al Grande Fratello Vip 2020. Ancora una volta l’influencer sorridente e sempre pronto a ridere e scherzare, ha rivelato un’altra cosa terribile legata alla sua vita passata e, soprattutto, ad un suo ex. Tommaso Zorzi non fa il suo nome ma parlando con Maria Teresa Ruta, che ha raccontato di un tentativo di violenza subito, rivela che anche lui ha subito violenza, forse un po’ diverso, ma sempre una violenza. L’influencer racconta che un suo ex lo ha picchiato a sangue e che nessuno lo ha aiutato in quel momento nonostante fossero presenti altre persone all’aggressione: “Per me è stato traumatico, non è facile ricordare. Diciamo che è come se avessi rimosso”.

Tommaso Zorzi “Picchiato a sangue dal mio ex”, rivelazione choc al Grande Fratello Vip 2020

Tommaso Zorzi spiega che non sa nemmeno quanto sia durata quest’aggressione, se siano passati 10 minuti o 20, sicuro di aver rimosso tutto proprio perché ha provato davvero tanto dolore e rabbia e alla sua coinquilina nella casa del Grande Fratello Vip poi rivela: “Ho rimosso per proteggermi. Ero con tutti i suoi amici e nessuno faceva niente, era in azione e nessuno faceva nulla”. Alla fine in lacrime ha raccontato anche come è riuscito a tornare a casa e rimettersi in piedi: “I taxi non mi caricavano perché ero una maschera di sangue. Ho chiamato l’autista di una mia amica, lei era a New York. Io ero rimasto solo e insanguinato”. Chi è questo ex? E’ un volto noto? Il discorso verrà a galla anche oggi al Grande Fratello Vip 2020?



