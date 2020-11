Tommaso Zorzi/ Pronto a dare in beneficenza la vincita ma… (Grande Fratello Vip)

Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip 2020 rischia di perdere Francesco Oppini

Tommaso Zorzi si prepara a vivere una serata ad alta tensione in cui rischia di perdere il suo Francesco Oppini ma, soprattutto, in cui scoprirà che il suo Natale non sarà in famiglia e che non potrà vedere l’amato padre. Più volte l’influencer ha spiegato che dopo il divorzio lui e suo padre si vedono poche volte all’anno e questo spesso coincide proprio con le feste ma quest’anno rimarrà nella casa del Grande Fratello Vip 2020 e i suoi piani dovranno cambiare. Non sappiamo ancora quale sarà la reazione dell’influencer alla comunicazione che il reality andrà avanti fino a febbraio, ma quello che siamo sicuri che proprio la puntata di questa sera per lui potrebbe segnare una svolta, in positivo o in negativo, sia per via di Francesco Oppini, che è rimasto incollato a lui in questo fine settimana, e poi perché la produzione ha annunciato che racconterà ancora la sua storia, ma quale punto in particolare?

Tommaso Zorzi pronto a dare in beneficenza i soldi della vittoria?

Nelle scorse ore Tommaso Zorzi, stuzzicato dai suoi compagni di casa sulla possibile vincitore al Grande Fratello Vip 2020, ha ammesso che i possibili soldi della vittoria andranno in beneficenza e non in generale bensì destinerà i suoi soldi a quei ragazzi che si trovano in strada e che sono abbandonati dai propri genitori a causa della propria omosessualità. Non è la prima volta che l’influencer parla di questa sua battaglia ricordando anche il momento in cui, a 18 anni, ha deciso di rivelare ai genitori la propria omosessualità. L’argomento verrà fuori anche questa sera nella nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020?



