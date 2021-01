Tommaso Zorzi/ Pronto a uscire dal Grande Fratello Vip l’8 Marzo… intanto attacca Giulia Salemi e Pierpaolo

Tommaso Zorzi “Io ho già vinto”, la sua posizione in una settimana complicata al Grande Fratello Vip 2020

Tommaso Zorzi è pronto a lasciare il Grande Fratello Vip 2020 o con il nuovo televoto avrà modo di essere nominato finalista di questa edizione del programma? Sicuramente il vincitore è già lui. Lo sa bene il pubblico a casa che lo ha adorato anche nelle serate da lui organizzate e sceneggiate ma anche nelle dirette, settimana dopo settimana, e lo sa anche il diretto interessato. Lui stesso nel suo talk ha detto di essere il vincitore e di saperlo bene ma rimane il fatto che non c’è stata ancora l’occasione di vederlo volare nella finalissima dell’1 marzo, le cose cambieranno in corsa?

Al momento sembra proprio che il suo destino è quello di mollare ad un passo dalla fine visto che, proprio con l’amica Stefania Orlando, ha deciso di lasciare il programma il prossimo 8 febbraio. Le cose possono ancora cambiare, magari i due alla fine rimarranno, ma al momento sembra tutto certo e quindi queste potrebbero essere le ultime volte che li vedremo insieme, seduti sul loro divano, pronti a lanciarsi sguardi complici per la gioia dei fan.

Andrea Zelletta conquista Tommaso Zorzi!

In questi giorni, nella casa del Grande Fratello Vip 2020 Tommaso Zorzi ha avuto modo di avvicinarsi molto ad Andrea Zelletta. Alla fine quello che era per tutti il comodino, colui che non ha mai preso una posizione e che non ha detto la sua su tutte le questioni della casa, alla fine l’ha spuntata anche nel cuore di Tommy. L’influencer si è piegato al suo modo di fare e nei giorni scorsi, chiamato a dire la sua su chi dovrebbe arrivare in finale tra lui e Pierpaolo ha scelto proprio Crocc simbolo di coerenza sempre e comunque, anche nella sua amicizia.

I due sono molto vicini, forse complice anche il rapporto che li lega a Francesco Oppini, e adesso la loro vita nella casa potrebbe essere molto diversa. La persona con la quale le cose sembrano sempre complicate è Giulia Salemi. I due, pur conoscendosi fuori, continuano a discutere soprattutto alla luce di quello che è successo lunedì scorso nella famosa catena di salvataggi. Questo ha creato tensioni sfociate poi in una serie di discussioni che tengono ancora tutto in sospeso in casa, clima compreso. Questa sera avremo modo di approfondire la questione?



