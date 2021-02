Tommaso Zorzi proposta choc a Dayane Mello/ “Stai da me a Milano” il gesto commuove il web

Tommaso Zorzi è rimasto molto colpito dalla notizia della morte di Lucas, il fratello di Dayane Mello che è mancato in seguito ad un incidente stradale. L’influencer milanese ha deciso di lasciare alle spalle le discussioni e i malintesi con la modella brasiliana e di dimostrarle tutto il suo appoggio. In questo giorno dentro la casa del Grande Fratello Vip i concorrenti si sono stretti intono a Dayane non lasciandola mai da sola, in modo particolare la sua amica del cuore Rosalinda Cannavò e Tommaso. Nel corso di una chiacchierata con Dayane, in cui la modella ha espresso i suoi timori per il futuro, Zorzi si è offerto di ospitarla a casa sua per qualche giorno una volta finito il Grande Fratello Vip sarà finito: “Se vuoi stare da me una settimana a Milano, una volta finita questa cosa qui, o magari se passa Stefano a trovarmi, puoi venire, eh. C’è Cecilia che ti cucina, ti balla la salsa. Stare una settimana insieme è divertente”.

Tommaso Zorzi invita Dayane Mello a casa sua

Tommaso Zorzi si è mostrato molto attento a Dayane Mello, evidentemente provata dalla perdita del fratello e bisognosa di compagnia: “Stai da me a Milano, dormiamo nel lettone, così non dormi sola. C’è Gilda, la porti fuori, io ti preparo la colazione ogni mattina. Davvero stai una settimana, mi fa piacere amore. Poi la sera mica abbiamo una bottiglia contata come qui”, ha aggiunto per convincerla ad accettare la sua proposta. Dayane, colpita dalla gentilezza del ragazzo ha accettato, chiedendo se potesse aggregarsi a loro anche Rosalinda Cannavò. Nel discorso si è anche inserito Pierpaolo Pretelli che si è dato disponibile ad accogliere la modella brasiliana nella sua casa a Roma. Il gesto di Tommaso Zorzi ha molto colpito il popolo del web: “Che amore Tommy sei stupendo… piango”, “Io che piango anche per queste cose ormai” e “La stanno davvero iniziando ad amare, io li amo”, hanno scritto alcuni utenti su Twitter.

“Non ho più voglia di andare via”

“Ma ci vedremo. Se vuoi stare da me a Milano puoi stare. Dormiamo insieme nel lettone, c’è Cecilia che ti balla la salsa. C’è Gilda, la porti fuori, io ti preparo la colazione ogni mattina”

“Volentieri, Tommy. Grazie”

