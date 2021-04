Tommaso Zorzi, proposta di compleanno choc/ Video “Tacchi in cambio di un pomp*no”

Tommaso Zorzi compie oggi 26 anni ma nonostante sia diventato di un anno più maturo non perde affatto la sua vena ironica che lo ha contraddistinto anche durante la sua permanenza nella spiatissima casa del Grande Fratello Vip. Oggi ha fatto sorridere postando su Instagram un video nel suo stile che ha totalizzato nel momento in cui vi scriviamo quasi un milione di visualizzazioni. Presumibilmente affacciato alla finestra, Tommaso filma con il suo inseparabile smartphone l’arco che decreta l’uscita dall’androne del suo palazzo. Si vede un ragazzo uscire e proprio mentre la figura maschile di spalle si allontana, Zorzi sferra la battuta: “Ragazzi mi ha appena fermato un tipo e mi fa ‘se mi fai un pompi*o ti regalo un paio di tacchi’. Ma vi rendete conto che gente c’è in giro? Poi è andato di là…”, indicando con una scarpa rosso fuoco tacco 12 la direzione.

Ad accompagnare il video ironico, la frase “Tanti auguri a me”. Ovviamente, neanche a dirlo, il breve filmato postato su Instagram ha conquistato numerosi volti noti che si sono fatti una risata, a partire dall’ex gieffina Margherita Zanatta che ha commentato: “Tommino quando hai bisogno di scarpe col tacco di un numero importante chiedi a zia Marghe… Non servono alibi per giustificare il resto! Ti si ama”. Il resto dei commenti è caratterizzato da una ondata di affetto nei confronti dell’opinionista dell’Isola, tra auguri e risate: “Ahahaha solo tu puoi fare post così sei pazzo ma noi ti adoriamo buon compleanno”.

TOMMASO ZORZI, PROPOSTA CHOC E VIDEO “AMBIGUO”

Compleanno “hot” quello di Tommaso Zorzi. Dopo il video con la gag del neo 26enne affacciato alla finestra dopo aver ricevuto il presunto regalo di compleanno doppio con tanto di amati tacchi a spillo, l’influencer ha fatto parlare di sè per un altro video, questa volta proposto nelle sue Instagram Stories e prontamente ripreso da alcuni utenti Twitter. Mentre chiacchiera amabilmente parlando alla camera dello smartphone dalla sua abitazione milanese, Zorzi ha ripreso – volontariamente o meno – un uomo presente nel suo appartamento in una posa ambigua. Un dettaglio che non sarebbe passato inosservato ai più. Alle spalle di Tommaso, infatti, compare un uomo nell’atto di indossare dell’intimo, o forse dei pantaloncini. Se in tanti si sono domandati chi fosse il misterioso uomo e cosa ci facesse in casa di Zorzi nel giorno del suo compleanno, altrettanti avrebbero già svelato l’arcano in quanto si tratterebbe di uno dei suoi più grandi amici. Per il momento, dunque, ancora nessun fidanzato all’orizzonte.

