Tommaso Zorzi prova ad abbandonare il Grande Fratello Vip/ Apre la porta, ma è chiusa!

Tommaso Zorzi ha provato ad abbandonare la casa del Grande Fratello Vip 2020 aprendo la famosa porta rossa dopo la diretta con Alfonso Signorini. A scatenare la dura reazione di Zorzi è stata una serata decisamente difficile nel corso della quale è stato attaccato per la nomination fatta a Maria Teresa Ruta e per alcuni commenti fatti su quest’ultima insieme a Stefania Orlando. La goccia che ha fatto traboccare il vino è stata una dura discussione, dopo la diretta, con Giulia Salemi che ha puntato il dito contro Tommaso accusandolo di aver sempre parlato male di lei insieme alla Orlando. Stanco di essere descritto come uno stratega, Tommaso ha avuto una durissima reazione alzandosi e dirigendosi verso la famosa porta rossa che ha provato ad aprire. Ad impedirglielo sono stati Andrea Zelletta e Stefania Orlando, ma soprattutto la porta chiusa a chiave.

TOMMASO ZORZI PROVA AD APRIRE LA PORTA DEL GRANDE GRATELLO VIP: PANICO NELLA NOTTE

Scosso dagli attacchi ricevuti e dall’eliminazione di Maria Teresa Ruta che nessuno si aspettava e che ha provocato una durissima reazione di Guenda Goria, Tommaso Zorzi ha provato ad abbandonare la casa del Grande Fratello Vip aprendo la famosa porta rossa che, però, diversamente dalle altre volte, era chiusa a chiave. Una decisione, quella degli autori, che non è passata inosservata ai fan di Zorzi, sicuri che sia stato un modo per impedire a Tommaso di andare via, salvo poi pentirsene. Stefania Orlando, oltre ad essersi messa davanti alla porta per fermare Tommaso, si era detta anche pronta ad abbandonare la casa con lui dimostrando ancora di essere totalmente dalla sua parte. Chi, invece, non ha creduto all’attacco d’ansia di Tommaso è stata Dayane Mello che ha bollato tutto come una “sceneggiata”.





