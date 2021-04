Tommaso Zorzi provoca Bonolis / “Sei in fase premorte. Barbara D’Urso meglio di te”

Tommaso Zorzi provoca Paolo Bonolis durante la puntata serale di Avanti un Altro. L’ex concorrente gieffino, tra gli ospiti del programma, vuole togliersi alcune curiosità e va subito dritto al punto. “Possiamo parlare un attimo in privato?“, chiede Zorzi al padrone di casa. Accoglienza da re per il vincitore del GF VIP, che riprende immediatamente la gag con Bonolis: “Sai sono abituato al confessionale. Io ho fatto Riccanza, perché sono ricco. So che anche te hai guadagnato bene. Ma che te ne fai di questi tutti soldi?”, gli chiede. “Quanto tempo hai ancora? Sei praticamente pre-morente. Ti manca poco e abbiamo anche il prete”. Bonolis suda freddo, il pubblico se la ride. Il conduttore non capisce dove voglia arrivare il suo ospite: “Fatemi sapere chi viene la prossima volta”, suggerisce agli autori. Prima di rispondere a Zorzi: “Allora, cosa faccio con tutti quei soldi? Innanzitutto un super funerale, con la bara glitterata Gucci”.

AVANTI UN ALTRO! PAOLO BONOLIS/ Diretta 3a puntata: Justine Mattera fa Marilyn Monroe

Tommaso Zorzi, Bonolis scherza sul suo funerale

Paolo Bonolis continua a snocciolare i vantaggi della ricchezza, ipotizzando un funerale pirotecnico: “Verrò trainato da quattro centauri. Ma ascoltami.. senti come sono furbo: farò ufficiare la cerimonia dai tre capi delle religioni monoteiste. Così farò contenti tutti nel trapasso. Mi gioco la tripla. Poi coi soldi sai cosa posso fare? Far staccare Achille Lauro da un quadro. Lui si stacca vestito e sanguinante. Con Amadeus che ride perché sta sempre a ride. Poi faccio entrare Brosio”. Tommaso Zorzi continua ad ascoltare il suo interlocutore, ma ad un certo punto lo interrompe per fargli una richiesta particolare: incontrare Barbara D’Urso.

"Andrà tutto bene", Bonolis vs il politicamente corretto/ "Nessuno potrà smentirmi"

Tommaso Zorzi vs Bonolis: “Barbara D’Urso meglio di te”

Tommaso Zorzi non è molto tenero nei confronti di Paolo Bonolis. “C’è qualcuno che è più bravo di te. O più brava”. L’ex di Riccanza si riferisce alla conduttrice Barbara D’Urso: “Vorrei conoscerla. Barbara D’Urso. Il mio sogno è andare da Barbara D’Urso”. “Ma che sei impazzito? Chi è costei che osa tanto?”, risponde Bonolis infastidito. Poi prova a dare qualche consiglio al buon Zorzi, disposto a tutto per incontrare la regina della tv. “E’ una strada complessa, complicata, sono vie impervie quelle che ti portano da lei. Sei un politico? Hai ammazzato qualcuno? Forse ti devi mettere con una donna”, gli suggerisce ironico Bonolis, per aiutarlo ad ottenere l’ambito invito dalla D’Urso.

