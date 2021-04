Tommaso Zorzi punge Giulia Salemi/ “Fariba? Non hanno dono della sintesi in famiglia”

Tommaso Zorzi è finito di nuovo nel bel mezzo delle polemiche tutto perché anche all’Isola dei Famosi 2021 non riesce a liberarsi dello “spettro” di Giulia Salemi. La bella influencer è entrata nella casa come amica del vincitore ma alla fine i due hanno fatto di tutto tranne che essere amici con buona pace dei fan che si sono divisi e hanno pareri opposti rispetto a quello che è successo. Chi ha preso le parti di Giulia continua a remare contro Tommaso e viceversa ed è bastata una frecciatina ieri sera all’Isola dei Famosi 2021 per infiammare di nuovo tutti sui social e non solo. Il nome di Tommaso Zorzi svetta ai primi posti nei trend sui social e tutto perché ieri Tommaso Zorzi, commentando l’arringa di Fariba Tehrani all’Isola dei Famosi 2021 ha tirato in mezzo proprio la figlia Giulia Salemi.

Tommaso Zorzi punge Giulia Salemi sul “dono della sintesi”

In particolare, Tommaso Zorzi ha punto la sua ex amica al grido di: “In famiglia non avete il dono della sintesi” riferendosi chiaramente all’essere logorroica dell’amica, stesse cose dette in casa al Grande Fratello Vip 2020. Quando la conduttrice dell’Isola dei famosi ha chiesto alla sua concorrente di “darsi una mossa” e di accorciare il suo discorso, il suo opinionista è intervento con quella battuta che non è stata ben vista sui social tanto che in molti lo hanno accusato di essere ossessionato da Giulia Salemi e di volerla tirare in ballo ad ogni occasione. Dall’altro lato, però, c’è chi pensa che sia solo una battuta innocente e così il dibattito si è infuocato, Tommaso Zorzi dirà la sua adesso?

