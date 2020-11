Tommaso Zorzi/ Regia nella stanza blu: Patrizia de Blanck in nomination!

Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip 2020 nominerà Patrizia de Blanck?

Tommaso Zorzi è la regia della camera blu al Grande Fratello Vip 2020. L’influencer si sta preparando alla puntata di questa sera del reality e prima di farlo ha parlato un po’ del comportamento degli inquilini della casa insieme a Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando e, in particolare, spiegando loro che Dayane Mello continua ad avere poca cura degli spazi in comune (per via delle pulizie) e anche di prendere in prestito una serie di cose, anche senza permesso, ma senza nemmeno restituirle. Questo lascia pensare che sia proprio lei una delle prossime nomination della stanza anche se, alla fine, spunta anche il nome di Patrizia de Blanck. La contessa non si è comportata molto da signora ultimamente prima con Adua del Vesco, dandole della gallina, e poi anche con Enock, schiaffeggiandolo. Proprio per questo la stanza blu pensa che le sue reazioni possano essere legate alla voglia di tornare a casa e, quindi, di farsi nominare.

Tommaso Zorzi ritrova Giulia Salemi e fa pace con Francesco Oppini

Dall’altro lato, appena Tommaso Zorzi avrà finito di prepararsi per la puntata di questa sera del Grande Fratello Vip 2020, dovrà fare i conti con i suoi rapporti di amicizia. In particolare, in questi giorni, l’influencer ha avuto modo di chiarire gli ultimi litigi con Francesco Oppini chiudendo il tutto con un bell’abbraccio in giardino sotto la luce delle stelle e delle telecamere. Per loro finalmente è arrivata la pace, anche se il loro rapporto non è proprio come quello di prima, ma stasera a dare manforte a Tommaso Zorzi arriva anche una sua grande amica (o forse ex) Giulia Salemi. Tommaso sarà felice di vederla questa sera nella casa?



