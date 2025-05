Oggi, 28 maggio 2025 a La Volta Buona Tommaso Zorzi ha ricordato la sua dolce nonna Pina, che gli cantava sempre “Vola colomba” quando lo voleva addormentare. Questa canzone e le lasagne sono ricordi che ancora oggi gli lasciano una ferita aperta, ricordando la tenerezza di averlo cullato sin da piccolo. “Lei ti ha capito subito?“, gli ha chiesto Caterina Balivo riferendosi alla sua omosessualità. Lui, con il pianto in gola risponde di sì.

Una nonna complice la sua, che gli è stata sempre accanto fino alla malattia. Purtroppo Pina è morta dopo un ictus che le aveva tolto l’uso della parola, eppure capiva tutto, conferma Tommaso Zorzi con le lacrime agli occhi. Per lui, la morte di nonna è ancora un tasto dolente che spesso fatica a fronteggiare visto il legame che c’era tra di loro. In tutto ciò, il giovane influencer ha un grosso rimpianto, si pente di non averle detto una cosa importante prima che morisse.

Tommaso Zorzi, nonna Pina morta prima di una confessione importante: “Mi tormenta…“

“Il mio rimpianto più grande è quello di non essere mai riuscito a dirglielo io“, ha detto Tommaso Zorzi riferendosi all’omosessualità (ecco chi è il nuovo fidanzato). A La volta buona spiega che nonna Pina è morta di Covid chiusa in una struttura dove non si poteva accedere. Alle spalle aveva anche un ictus che non le permetteva di parlare. “Per gli ultimi sei anni di vita non parlava e io non ho mai trovato il momento giusto per dirglielo“. Tommaso Zorzi racconta di essere stato il suo primo nipote, e che la nonna lo amava alla follia anche quando da piccolo si voleva vestire da contadina. “Mi tormenta non averglielo potuto dire di persona“.