Tommaso Zorzi/ Rubrica speciale al Maurizio Costanzo show, e Barbara d’Urso?

Tommaso Zorzi ospite a Verissimo in coppia con Elettra Lamborghini

Un’altra settimana intensa per Tommaso Zorzi come lui stesso ha rivelato sui social qualche giorno fa. L’influencer si è dovuto districare tra una doppia diretta dell’Isola dei Famosi 2021, il nuovo spazio che Maurizio Costanzo gli ha dedicato nel suo talk notturno di Canale5 e adesso anche Verissimo. Proprio giovedì pomeriggio, a poche ore dalla diretta per l’Isola dei Famosi 2021, Tommaso Zorzi ha registrato il programma di Silvia Toffanin presentandosi in studio in coppia proprio con Elettra Lamborghini.

Sono loro i riuscitissimi opinionisti del programma di Ilary Blasi che continua a macinare ascolti di puntata in puntata grazie ad un cast scelto davvero in modo ottimo. Cosa rivelerà oggi Tommaso a Verissimo? C’è qualcosa che ancora non sappiamo di lui? Siamo sicuri che ad un mese dalla sua uscita dalla casa e con il suo bel compleanno in solitaria in mezzo, l’influencer abbia ancora tante cose da raccontare soprattutto in relazione ai suoi amici della casa. Con alcuni è rimasto in contatto (vedi Francesco Oppini e Stefania Orlando) mentre con altri non c’è stato niente da fare (vedi Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli).

L’appuntamento di oggi a Verissimo sembra che sarà soprattutto legato alla sua esperienza all’Isola dei Famosi 2021 e proprio insieme ad Elettra, fresca di guarigione dal Covid e quindi di nuovo in pista, commenterà quelli che sono i naufraghi del momento ma anche il loro rapporto in studio insieme ad Iva Zanicchi e Ilary Blasi.

Ma siamo sicuri che l’ospitata dei due volti noti dei social e della tv si ridurrà a meri pettegolezzi isolani? Al momento Tommaso Zorzi è sicuramente molto impegnato e lui stesso ha ammesso comunque di essere felice di essere stato scelto da Maurizio Costanzo per la sua rassegna stampa un po’ stramba nel suo Maurizio Costanzo Show. Questo significa che al mercoledì sarà presenza fissa del programma, ma come è finita poi con Maria de Filippi e Barbara d’Urso? Per mesi non ha fatto altro che imitarle sognando i suoi programmi, ma perché non è stato ancora ospite di Barbarella come tutti gli altri naufraghi? Sarà questa amicizia con l’asse Parpiglia-Costanzo che lo sta tenendo lontano dalla sua eroina?

