Tommaso Zorzi, scherzo Le Iene/ Video, Sonia Lorenzini, i sex toys e il risarcimento

Andrà in onda questa sera lo scherzo realizzato dai tremendi ragazzacci della trasmissione Le Iene, a Tommaso Zorzi, fresco di vittoria del Grande Fratello Vip, nonché neo-opinionista dell’edizione 2021 de L’Isola dei Famosi, scattata ufficialmente ieri sera. Lo scherzo de Le Iene al giovane influencer milanese è stato architettato da Sebastian Gazzarini e da Giorgio Squarcia, e vedrà la complicità di un’altra ex gieffina come Sonia Lorenzini assieme al noto giornalista di Chi, Gabriele Parpiglia. Ma in cosa consiste lo scherzo a Tommaso Zorzi?

Questi subirà la richiesta di un risarcimento milionario da parte della stessa Lorenzini, vittima di un incidente un po’ particolare. Come ricordato dal portale della trasmissione di Italia 1, il vincitore del Gf Vip ha ideato una linea di sex toy già prima di entrare nelle casa più spiata d’Italia. Peccato però che uscito dalla casa con le braccia al cielo, dopo 169 giorni di reality, lo stesso Zorzi abbia appreso la notizia che la Lorenzini, usando appunto un suo “giocattolo”, abbia subito un incidente e sia finita in ospedale.

TOMMASO ZORZI, VIDEO SCHERZO LE IENE: “HO PERSO 20 ANNI DI VITA”

Ma non finisce qui perchè l’ex gieffina, infuriata, decide di presentare denuncia nei confronti di Tommaso Zorzi, povera vittima dello scherzo de Le Iene, di conseguenza lo stesso si ritrova nel giro di breve tempo da persona più felice al mondo per il successo nel reality, a preoccupatissimo per una causa legale milionaria. Tommaso Zorzi, commentando poi su Instagram lo scherzo de Le Iene nei suoi confronti, ha scritto: “Ho perso 20 anni di vita. Non vi dico niente ma mi sento male”, sottolineando quanto se la sia vista brutta. Questa sera l’influencer sarà ospite negli studi del programma di Italia 1 per commentare assieme a Savino e alla Marcuzzi quanto accaduto, intanto, godetevi qui sotto una piccola anticipazione di quello che vedrà mandato in onda nelle prossime ore.

