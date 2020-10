Tommaso Zorzi, sciopero della fame al Grande Fratello Vip/ Minacce nel tugurio ma…

Ma cosa avremmo fatto senza Tommaso Zorzi nel tugurio del Grande Fratello Vip 2020 in questi giorni? Inutile dire che i giovani del programma quest’anno sono davvero al top in simpatia ed energia ma è vero anche che forse proprio l’influencer è la miccia che accende tutti e la dimostrazione sta nel fatto che in tre, nel tugurio, sono riusciti a divertirsi e far divertire il pubblico intrattenendolo tra trash e giochi. Ad un certo punto, però, lui e i suoi compagni di avventura, ovvero Myriam Catania e Massimiliano Morra, hanno deciso bene di chiedere a gran voce al Grande Fratello Vip qualcosa da fare per ingannare il tempo inscenando uno sciopero della fame (almeno questo è il loro piano A), dicendosi pronti a portare tutto il loro cibo di là e non mangiando fino a quando non sarebbe arrivato quanto chiesto.

TOMMASO ZORZI, MINACCIA LO SCIOPERO DELLA FAME AL GRANDE FRATELLO VIP 2020 MA..

I tre avevano pensato anche ad un piano B che prevedeva un vero e proprio sciopero di confessionale e di microfoni ma appena il Grande Fratello Vip ha richiamato i tre facendoli andare in confessionale, tutto è cambiato. Alla fine la produzione è andata incontro ai tre concedendo l’arrivo nel tugurio di tre amici e compagni di avventura che potranno scegliere e con cui potranno passare un pomeriggio per una cena insieme per poi dividersi e tornare in casa in attesa della puntata di venerdì. Adesso quello che dobbiamo attendere è scoprire quali saranno i nomi che faranno i tre e cosa sapranno regalarci in questa cena.



