Tommaso Zorzi “Sconosciuto mi manda pizze a casa da pagare”/ “Inquietante”

Decine di pizze arrivate a casa nel corso della giornata, fattorini ogni mezz’ora a suonare al citofono di casa sua, a Milano, eppure nessuno di questi ordini era effettivamente arrivato da lui. Questo quanto accaduto a Tommaso Zorzi nella giornata di ieri, 4 agosto, e da lui testimoniato in una serie di stories pubblicate su Instagram. “Da stamattina, qualcuno mi sta facendo uno scherzo,” ha esordito infatti Zorzi, “però è anche un po’ una mancanza di rispetto per tutti i rider. Perché sta continuando a mandare ogni mezz’ora un fattorino che mi manda una pizza che è da pagare”, ha dichiarato il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Zorzi parla di scherzo di cattivo gusto e arriva a pensare che ad organizzarlo sia stata una ragazza, che lui definisce “stalker” perché, per un periodo, si è appostata ogni giorno sotto casa sua.

Alba Parietti Vs Zorzi per Francesco Oppini/ "Amicizia terminata? Mai stata sincera"

Tommaso Zorzi chiama la polizia: “Questo è inquientante!”

Chi ha ordinato decine di pizze per Tommaso Zorzi si aspettava che lui le pagasse, invece l’influencer ha spiegato di aver rimandato indietro tutto. “Ora non so come possa essere divertente questa cosa, dato che li sto rimandando tutti indietro, e questi ordini non li sta pagando nessuno, secondo me è carino che chiunque sia possa smettere di fare questa cosa, perché adesso hanno risuonato di nuovo per un’altra pizza”, ha spiegato Tommaso, rivelando che gli ordini in questione sono stati fatti da numeri “o risultati falsi o che non hanno più risposto”. Zorzi ha dunque ammesso di sentirsi “un po’ in imbarazzo. Poi poverini, tra l’altro piove, mandarli in giro così non mi sembra il massimo”, ha sbottato Zorzi in merito ai rider, definendo poi il tutto “inquietante”. Alla fine l’influencer si è trovato costretto ad allertare la polizia.

LEGGI ANCHE:

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, amicizia finita?/ Frecciatine e gesti social che...Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, nuovi conduttori de La Talpa?/ "Coppia ideale"

© RIPRODUZIONE RISERVATA