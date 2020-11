Tommaso Zorzi “Selvaggia Roma rubò vestiti a Eliana Michelazzo”/ “Postava le foto…”

Nella Casa del GF Vip si torna a parlare di vecchi gossip estivi legati alla new entry Selvaggia Roma. Dopo una forte arrabbiatura di Elisabetta Gregoraci contro l’influencer da oltre un milione di follower su Instagram, Tommaso Zorzi ha tentato di placare gli animi tirando fuori un pettegolezzo niente male che qualcuno ricorderà ancora molto bene. Nei mesi scorsi, l’ex manager di Pamela Prati, Eliana Michelazzo, aveva accusato a mezzo social l’ormai ex amica Selvaggia Roma di averle rubato vestiti e scarpe. In quella occasione la Michelazzo si era impegnata persino a stilare una lista dettagliata di ciò che mancava in casa sua, puntando il dito proprio contro la Roma, che per un certo periodo era stata sua coinquilina. “Questa estate è uscita su tutti i giornali perché lei era la coinquilina di Eliana Michelazzo e lei le aveva rubato tutti i vestiti e postava le foto”, ha quindi spiegato Zorzi da perfetto conoscitore del gossip più trash. Il gieffino ha quindi ricordato, parlando con Elisabetta Gregoraci, Stefania Orlando, Francesco Oppini e Andrea Zelletta, anche la lista degli oggetti mancanti tra cui “le ciabatte di Louis Vuitton”.

TOMMASO ZORZI ED IL GOSSIP SUL ELIANA MICHELAZZO E SELVAGGIA ROMA

Tommaso Zorzi, dopo aver lasciato di stucco i suoi amici con un gossip che evidentemente era passato un po’ in sordina e con protagonista Selvaggia Roma, si è premurato di aggiungere: “pare che rubasse i vestiti, usiamo il condizionale…”. Una indiscrezione che sarebbe poi stata confermata anche dall’inquilino temporaneo Giacomo Urtis, il quale avrebbe reputato veritiera l’indiscrezione oggi ricordata da Zorzi. Ma perchè l’influencer ha raccontato questo aneddoto ad Elisabetta, a sua volta ignara di tutto? Il gossip è servito a placare gli animi dopo un acceso scontro avvenuto tra l’ex di Briatore e la Roma la quale, senza accorgersene, stava sparlando proprio la conduttrice in cucurio con Pierpaolo Pretelli mentre lei si era avvicinata per salutare il suo “amico speciale”. Da qui un accesissimo scontro verbale poi culminato con il racconto da parte di Tommaso del vecchio gossip e la chiosa emblematica: “Una figura di merd* in più e in meno ad una persona così non cambia niente”.

TOMMASO HA APPENA SPILLATO NELLA CASA UN TÉ BOLLENTISSIMO SU SELVAGGIA ROMA URLOOOO #gfvip pic.twitter.com/kcHvoOqoF6 — zorzi ▪️stan ▪️ account ▪️ (@star3star3) November 18, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA