Tommaso Zorzi/ Sempre più vicino a Francesco Oppini, con la Gregoraci è guerra!

Tommaso Zorzi continua ad essere protagonista del Grande Fratello Vip 2020 e in questa settimana si è dato molto da fare soprattutto con due dei suoi coinquilini ovvero da una parte Francesco Oppini e dall’altra Elisabetta Gregoraci. Se nel primo caso si è trattato di qualcosa di positivo, nel secondo si è trattato di una lite che ha scosso un po’ i protagonisti della casa perché è avvenuta subito dopo l’arrivo del video di Matilde Brandi. La showgirl ha lanciato il suo attacco all’influencer reo di voler fare la prima donna e consigliandogli di fare un passo indietro e di uscire di scena per ricevere gli applausi della gente. Inutile dire che le sue parole hanno colpito Tommaso Zorzi e ancora di più lo hanno fatto quelle rivolte a Stefania Orlando, che conosceva ancora prima di entrare nella casa, ed è questo che ha scatenato la lite tra l’influencer e la showgirl calabrese rea, secondo Zorzi, di non ammettere che la Brandi sta sbagliando.

LO SCONTRO CON ELISABETTA GREGORACI PER MATILDE BRANDI

L’influencer è convinto che queste cose la Brandi avrebbe dovuto dirle quando ancora era nella casa del Grande Fratello Vip 2020 e non adesso che è fuori, soprattutto se si parla di Maria Teresa, Stefania e Guenda, e a quel punto le da della pazza e dell’attrice. Ecco che arriva subito la risposta di Elisabetta che accusa Tommaso di volersi sentire dire sempre le stesse cose ovvero dei complimenti continui. Matilde, a suo dire, ha sempre dimostrato problemi e tensioni con alcuni componenti della casa e a quel punto Zorzi rilancia al grido di ‘para*ula’. La calabrese furiosa ribatte a tono confermando di voler bene alla Brandi e di non volerle voltare le spalle per colpa sua. Le tensioni sono arrivate dopo una settimana tranquilla, una settimana in cui anche con Francesco Oppini si erano un po’ distesi gli animi soprattutto dopo la scelta che il figlio di Alba ha fatto nella scorsa puntata abbandonando il gruppo della stanza arancione per schierarsi accanto a Tommaso nonostante non abbracci il modo di fare dei componenti della stanza blu, l’altra fazione che si è creata nella casa del Grande Fratello Vip 2020.



