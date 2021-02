Tommaso Zorzi/ Si avvicina alla finale o all’addio? Difende Maria Teresa Ruta e…

Tommaso Zorzi lascia il Grande Fratello Vip 2020 o sarà finalista lampo?

Tommaso Zorzi è ancora la star di questo Grande Fratello Vip 2020 ma fino a quando lo sarà? Questo potrebbe essere il suo penultimo lunedì in casa visto che ormai serpeggia da giorni l’idea che il bell’influencer lascerà il gioco proprio il prossimo 8 febbraio come previsto dopo il primo prolungamento e dicendo di no alla durata fino all’1 marzo prossimo. In realtà, Alfonso Signorini e la produzione le stanno davvero tentando tutte pur di convincere Zorzi a rimanere fino alla fine e se la scorsa settimana, venerdì, ha ricevuto la spinta di Francesco Oppini a tenere duro e arrivare fino in fondo, anche il conduttore non si è tirato indietro annunciando al vippone che il suo show di mercoledì sera ha fatto ascolti record per Mediaset con quasi il 3% di share. Una pioggia di complimenti che non fanno altro che confermare la sua leadership in casa ma anche alla conduzione di quello che è il reality all’interno della casa.

Tommaso Zorzi difende Maria Teresa Ruta e…

Anche in questi giorni Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip 2020 si è dato da fare in versione genio ma anche in quella di amico soprattutto per Maria Teresa Ruta. Ormai lui la conosce bene e sa come prenderla in alcune occasioni proprio come in questi giorni. L’amica si è lanciata di nuovo nel suo solito vittimismo lasciando intendere che per alcuni coinquilini è di nuovo inesistente e questo ha infastidito anche Andrea Zelletta che è andato a parlarne proprio con Tommaso Zorzi. Proprio secondo il protagonista del Grande Fratello Vip 2020, sembra proprio che la sua amica soffra un po’ questa prolungata permanenza nella casa e che la sua sia adesso stanchezza visto che non si è mai fermata un minuto in questi mesi occupandosi di tutto e tutti. Proprio per via di questo suo stato d’animo si nasconde dietro il vittimismo che, in realtà, non esiste, e così ha spinto Andrea a chiarire con lei sicuro che tutto si risolverà.



