Tommaso Zorzi si dichiara: “Francesco sono innamorato di te”/ Oppini sbrocca, lancia una sedia! Furia del web

Un scherzo finito male quello che Tommaso Zorzi ha fatto durante la notte a Francesco Oppini, il suo amico all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020. L’influencer e il figlio di Alba Parietti hanno legato molto sin dal primo giorno. Tra i due si è subito instaurato un legame sincero e, per movimentare la notte scorsa, Zorzi ha deciso di fare uno scherzo ad Oppini confessandogli di essersi innamorato di lui. Una dichiarazione che ha spiazzato Francesco che, anche quando ha scoperto che si trattava di uno scherzo, ha perso letteralmente la pazienza. “Franci ti devo dire una cosa. Vuoi che siamo qui in una specie di lockdown forzato… è una cosa seria. Mi sono innamorato di te. Franci te lo giuro, provo qualcosa per te. Sono serio chiedilo agli altri, ne ho parlato con Elisabetta e Maria Teresa. Fra guardami ti giuro che mi sto innamorando, non dico bugie”, ha detto Zorzi lasciando totalmente senza parole Francesco Oppini.

TOMMASO ZORZI E LO SCHERZO A FRANCESCO OPPINI: IL WEB CONTRO IL FIGLIO DI ALBA PARIETTI

Tommaso Zorzi, dopo aver aperto il suo cuore a Francesco Oppini per scherzo, ha svelato la verità. Oppini, appreso che il tutto faceva parte di uno scherzo, ha fatto volare una sedia e si è scagliato contro l’influencer. “Non mi fa ridere questa cosa, io sono una persona sensibile. Ma che scherzo è? Se fosse stato vero? Io avrei avuto molta paura di non ferirlo e sono cose delicate. Ci rimango molto male di questo, ma vaff****o”. Mentre Tommaso Zorzi, con Guenda Goria e Maria Teresa Ruta ha continuato a ridere, Oppini si è chiuso in stanza dove la contessa De Blanck, ma anche Elisabetta Gregoraci, Enock e Andrea Zelletta hanno condannato l’atteggiamento di Zorzi. Il popolo del web, però, difende Tommaso e condanna Oppini considerando la sua reazione esagerata. “Oppini incazzato nero contro Tommaso per lo scherzo. Gli lancia addirittura una sedia. Ma serio?”, cinguetta su Twitter un utente. “Ho trovato questa reazione di Oppini esagerata e troppo violenta. Per uno scherzo non si può reagire cosi”, aggiunge un altro.

Oppini incazzato nero contro Tommaso per lo scherzo. Gli lancia addirittura una sedia. Ma serio? #GFVIP pic.twitter.com/qxHfpkvmHo — trashbiccis (@trashbiccis) October 15, 2020

Ho trovato questa reazione di Oppini esagerata e troppo violenta.

Per uno scherzo non si può reagire cosi. #GFVIP pic.twitter.com/ba3LbkUSfd — giralatesta (@lookandlove) October 15, 2020





