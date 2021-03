Tommaso Zorzi/ “Smuoverò il piattume” (Isola dei Famosi 2021)

Tommaso Zorzi è il nuovo opinionista dell’Isola dei Famosi 2021, dopo il momentaneo forfait di Elettra Lamborghini, risultata positiva al Covid. Solo qualche giorno fa sulle pagine del settimanale Chi, il vincitore del Grande Fratello Vip 5 aveva rivelato di aver rifiutato il ruolo di opinionista, avendo bisogno di riprendersi dopo la lunga permanenza nella casa del GF Vip: “Fisicamente ho bisogno di fermarmi, non sarei stato me stesso e, forse, avrei dato di meno al programma”. Ma quando Elettra Lamborghini ha dovuto rimandare la sua esperienza come opinionista nel reality condotto da Ilary Blasi, per causa di forza maggiore, Mediaset è tornata all’attacco e l’influenzer milanese ha cambiato idea. “Visto che Elettra Lamborghini è risultata positiva al Covid e questo avrebbe compromesso la partenza del programma sul fronte degli opinionisti, quando mi è stato riproposto di ricoprire il ruolo non me la sono sentita di dire di no”, ha spiegato Zorzi a Vanity Fair.

La proposta di Mediaset comprende anche un programma spin-off che sarà realizzato esclusivamente sulla piattaforma online e che vedrà Tommaso Zorzi come presentatore: “Un’Isola Off che mi gasa molto perché è un progetto che sono convinto di poter fare al meglio delle mie forze”. Appena uscito da un reality, che ha vinto, il giovane influente mirasse sa cosa bisogna fare per essere un concorrente apprezzato dal pubblico e cosa bisogna fare per innescare delle dinamiche funzionali allo show: “Se vedrò una situazione di piattume, sarò sicuramente quello che proverà a smuovere il naufrago affinché non si adagi sugli allori. Non amo i mediatori, non mi piace chi non è lineare e chi non è coerente con il proprio modo di pensare. Mi piace, invece, chi si assume dei rischi e dice quello che pensa”, ha detto a Vanity Fair. Tra i concorrenti confida molto in Awed, vero nome Simone Paciello.

