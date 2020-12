Tommaso Zorzi: “Spero che Aurora Ramazzotti sia ancora mia amica”/ “Ho sbagliato…”

Pochi giorni fa Tommaso Zorzi ha deciso di preparare una torta di compleanno. Un gesto attraverso il quale ha voluto festeggiare nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 la sua migliore amica: Aurora Ramazzotti. Tra i due però c’è stata qualche mese fa una frattura ancor oggi non risanata. Tommaso lo ammette in diretta, dichiarando di aver sbagliato nei suoi confronti. “Il 5 dicembre è stato il compleanno di Auri, spero sia ancora la mia migliore amica.” ha esordito Tommaso nel corso della diretta del Grande Fratello Vip, per poi spiegare che “Abbiamo avuto un piccolo diverbio che, causa il mio carattere, ho portato avanti per mesi.”

Tommazo Zorzi ammette il torto fatto ad Aurora Ramazzotti

Tommaso Zorzi entra nei dettagli della lite avuta con Aurora Ramazzotti, ammettendo con un po’ di imbarazzo il suo errore. “Sono successe un po’ di cose, tra cui l’ultima, devo dire che ho sbagliato io, è mancata la nonna del suo ragazzo, noi quel weekend dovevamo partire per un nostro weekend insieme che era un paio d’anni che ci promettevamo, quindi ovviamente lei non è potuta partire e io mi sono offeso.” Cala il silenzio, Tommaso però sottolinea la speranza che Aurora lo perdoni. Signorini lo incoraggia: “Aurora ha dichiarato di guardare sempre il Grande Fratello Vip, quindi sicuramente ti sta guardando!”

© RIPRODUZIONE RISERVATA