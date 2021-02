Tommaso Zorzi squalificato per bestemmia?/ Video: la frase sospetta divide il web

Dopo l’espulsione di Alda D’Eusanio dal Grande Fratello Vip, anche Tommaso Zorzi rischia la squalifica? Nelle ultime ore sta circolando sul web un video in cui sembra che all’influencer milanese scappi una espressione compromettente mentre era impegnato a giocare a pallavolo con Pierpaolo Pretelli, Andrea Zelletta e Andrea Zenga. L’audio non è molto pulito, ma secondo alcuni fan del programma Zorzi ha pronunciato il nome di Dio in lingua francese: “In Francese ma bestemmia”, “Tommy ha bestemmiato deve uscire dal GF Vip” e “Tommaso mi dispiace perché io lo stimo ma quella parola merita di uscire come e successo con gli altri se non lo fanno allora il GF è truccato”, hanno scritto tre utenti su Twitter. Altri invece difendo Tommaso Zorzi, sostenendo che non abbia bestemmiato: “Non bestemmia, dice solo “porco” e poi Pierpaolo dice “dieci” perché stava segnando i punti” e “Ma lui non dice Dio (nemmeno in francese) lui dice porco e nello stesso momento Pierpaolo (mi pare) ha detto 10”. C’è anche chi sostiene che il ragazzo non verrà eliminato: “Anche se bestemmiasse il GF non lo farebbe uscire… è protetto e anche lui lo sa”.

Nella quinta edizione del Grande Fratello Vip ci sono già state due squalifiche per bestemmie: quella di Stefano Bettarini e quella di Denis Dosio. Si è, invece, salvato dalla squalifica Paolo Brosio: il giornalista è stato invitato a limitare termini che, nel gergo toscano, costituiscono un semplice intercalare. Fausto Leali è stato squalificato per aver detto “ne*ro” e Filippo Nardi per aver rivolto frasi sessiste ad alcune inquiline della casa. Alda D’Eusanio è stata squalificata dal Grande Fratello Vip per le sue affermazioni in merito alla vita privata di Laura Pausini, in particolare sul marito Paolo Carta, che hanno violato il regolamento del programma. Tommaso Zorzi andrà ad allargare le fila degli espulsi? Nella puntata di questa sera, lunedì 8 febbraio, scopriremo come il Grande Fratello Vip ha interpretato l’espressione dell’influencer milanese.

“ fermate Tommy “: altrimenti spara un bestemmione completo e fa la fine di Emily #tzvip #sovip #gfvip pic.twitter.com/j5Gf7QeqIA — @Perché è in tendenza? (@perchetendenzat) February 7, 2021





