Tommaso Zorzi stronca Dayane Mello/ “L’amore per Rosalinda? Una ca*ata”

Finita la diretta del Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi ha avuto un confronto con Dayane Mello sul suo innamoramento nei confronti di Rosalinda Cannavò, venuto a galla nel corso della puntata. La modella brasiliana, però, ha mandato al televoto l’attrice contro Stefania Orlando, preferendo salvare la nuova amica Samantha De Grenet. Dayane Mello ha spiegato che quanto mostrato durante la puntata era un pezzo del confessionale che ha fatto ripercorrendo il suo percorso al GF Vip, e quindi quello che ha detto si riferiva a due mesi prima: “Io ho provato un amore per questa ragazza. Non pensare che io volevo far uscire questa cosa, pensavo fossero cose private, non volevo che uscissero. Le ho tenute per me per proteggere mia figlia. Io per lei ho provato un amore vero che non è sbocciato. Io non lo amo adesso. Provavo questa cosa due mesi fa. Le cose sono cambiate”. L’influencer è apparso poco convinto dalla spiegazione: “Tommy, io ti ho spiegato. Hai capito o non hai capito? Io sono stata innamorata di lei. Ora non è più così. Io le voglio bene. Ma non cambio Samantha con Rosalinda. Ho fatto la linea della vita raccontando tutto il mio percorso, dal primo mese”, ha ribadito la modella.

Tommaso Zorzi attacca Dayane Mello: “fai la mezza lesbica…”

Tommaso Zorzi ha duramente criticato il comportamento di Dayane Mello dentro la casa del Grande Fratello Vip: “L’amore per Rosalinda è una ca*ata. Io che sulla mia pelle ho vissuto cosa significa vivere e combattere per un amore dello stesso sesso… Venire qua in tv e fare la mezza lesbica… Fare così di fronte a uno che ha sofferto per queste cose. Mi sembra una mancanza di rispetto e soprattutto una cagata. Le parole hanno un peso”, ha detto senza mezzi termini. La modella brasiliana ha ribattuto dicendo che Zorzi non sa niente di lei e delle sue esperienze: “So chi mi ha amato, so che ho provato per Rosalinda”. A questo punto Tommaso ricorda gli “innamoramenti” di Dayane dentro la casa: “Francesco, Denis Dosio, Filippo Nardi, Andrea Zenga, Rosalinda. Di tutti sei stata innamorata. Tutti questi te li saresti fatti, l’hai detto”. Evidentemente indispettita, la modella ha voluto provocare Zorzi: “Io sono single, potrei farmi anche te”. Ma Zorzi ha prontamente risposto: “Non funziona proprio così. Non decidi tu, le cose si fanno in due”.

T si permette di dire che l’amore per Rosalinda è una cagata, utilizza il termine “mezza lesbica” e elenca i presunti uomini che si sarebbe voluta fare Dayane.

D: “stai molto attento a quello che dici, tu non sai un cazzo di me e delle mie esperienze”#exrosmello #gfvip #mellos pic.twitter.com/CX7ezeFcCp — posso dirtelo? (@edoruta) February 23, 2021





