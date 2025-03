Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli sono stati ospiti insieme a La vita in diretta su Rai Uno durante la puntata di mercoledì 12 marzo 2025. Incalzato da Alberto Matano, conduttore del contenitore pomeridiano, l’influencer milanese ha commentato la storia d’amore tra il primo Velino di Striscia la Notizia e Giulia Salemi, nata nel periodo in cui hanno partecipato assieme alla quinta edizione della versione Vip del Grande Fratello. Come noto, Giulia e Tommaso sono uniti da un’amicizia che dura da molti anni anche se non sono mancati periodi bui. Sarebbe stato interessante sapere se Zorzi ha conosciuto Kian oppure no.

Tommaso Zorzi torna al Grande Fratello?/ "Sorpresa in vista per Stefania Orlando nella Casa"

Tommaso Zorzi ironizza sull’amore tra Pretelli e Salemi: la reazione di Pierpaolo

Zorzi è testimone dell’amore nato tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, ma ad Alberto Matano non ha nascosto di avere nutrito forti dubbi sulla durata della loro storia d’amore. “Non me l’aspettavo che durassero, non gli avrei dato nulla! Gli avevo detto che sarebbero durati una settimana. Ora ho dovuto fare mea culpa”, ha affermato a La Vita in Diretta. Questa dichiarazione ha fatto sorridere Pretelli, il quale oggi è molto felice accanto alla Salemi con la quale si è impegnato a costruire una famiglia. I due sono prossimi al matrimonio e in futuro regaleranno a Kian un fratellino o una sorella.

Pierpaolo Pretelli inviato dell'Isola dei Famosi 2025? Perché è la scelta giusta/ Alvin rischia di nuovo

Grande Fratello Vip 5: tutti i concorrenti che sono diventati genitori

Non soltanto ironia, ma Tommaso Zorzi ha svelato una grossa verità: molti concorrenti che hanno preso parte alla quinta edizione del Grande Fratello Vip sono diventati genitori; Pierpaolo e l’influente italo-persiana sono soltanto gli ultimi della lista. Il primo a diventare genitore è stato Andrea Zelletta, con Natalia Paragoni, nel 2023. Dopo quasi un anno è toccato a Enock Barwuah, fratello di Balotelli, Guenda Goria e poco dopo anche Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. Alla fine del 2024 Carlotta Dell’Isola ha annunciato la nascita di Niccolò Domenico; Selvaggia Roma ha partorito Luce.