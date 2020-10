Tommaso Zorzi: “Tinì Cansino è una ruba chachet”/ “A Uomini e Donne…”

Tommaso Zorzi critica Tinì Cansino, opinionista di Uomini e Donne accanto a Gianni Sperti e Tina Cipollari. L’influencer è sempre più protagonista del Grande Fratello Vip 2020 e, oltre a parlare molto della propria vita privata, è solito raccontare le sue esperienze televisive e commentare quelli che sono i vari personaggi televisivi. Nelle scorse ore, i vip della casa di Cinecittà, approfittando della presenza di un ex tronista come Andrea Zelletta, hanno cominciato a parlare di Uomini e Donne rivolgendo al fidanzato di Natalia Paragoni alcune domande per soddisfare le proprie curiosità. In particolare, i vip hanno cercato di capire cosa accade dietro le quinte del programma e gli argomenti affrontati sono stati: cachet, esterne e tutto ciò che in tv non si vede.

Tommaso Zorzi contro Tinì Cansino di Uomini e Donne

Seduti sul divano, in allegria, Tommaso Zorzi, Pierpaolo Pretelli, Enock e Andrea Zelletta stavano parlando di Uomini e Donne. Durante la conversazione, l’influencer ha parlato della presenza di Tinì Cansino in trasmissione. “È veramente una ruba cachet. Non ha mai parlato”, ha detto Zorzi supportato da Pierpaolo Pretelli. L’ex velino di Striscia la Notizia ha aggiunto: “Sta lì immobile, ogni tanto le fanno ‘oh, ci sei? Tinì, e su‘”. Enock ha ascoltato le parole dei suoi coinquilini chiedendosi, però, di chi stessero parlando non ricordando la sua presenza in trasmissione. “E’ la terza opinionista accanto a Gianni e Tina”, ha aggiunto Zorzi.

Pier e zorzi che parlano di tinì di uomini e donne 🤣 #gfvip pic.twitter.com/1yKEzVJ6r1 — lonely (@strjngimirauhl) October 21, 2020





