Tommaso Zorzi: Tommaso Stanzani balla per lui/ Video: “Amore, un po’ meno”

Nelle scorse settimane Tommaso Zorzi era stato paparazzato dal settimanale Chi per le vie di Milano insieme a Tommaso Stanzani, ballerino di Amici 2021. L’opinionista dell’Isola dei famosi, sommerso dai commenti sui social, aveva voluto fare chiarezza sulla sua vita sentimentale: “Sarete i primi a sapere qualcosa quando ci sarà qualcosa da sapere, quando sarò serio e sicuro riguardo a quello che vi dirò”. Quel momento è arrivato, perché nei giorni scorsi l’influencer milanese ha pubblicato su Instagram alcuni video del fine settimana trascorso a Bologna insieme a Tommaso Stanzani. Il vincitore del Grande Fratello Vip 5 e il ballerino hanno cenato insieme in un ristorante di Bologna, come testimoniano i video pubblicati su Instagram. Dopo aver apprezzato le performance dei suo omonimo ad Amici 2021, Zorzi e Stanzani si sono conosciuti di persona.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani escono allo scoperto

Tommaso Zorzi ha così deciso di condividere con i suoi follower la piacevole serata trascorsa con il ballerino Tommaso Stanzni. L’opinionista dell’Isola dei famosi ha spiegato: “Due ragazze mi fermano e mi dicono: ‘Dove vai a cena stasera? Ti consigliamo noi un posto pazzesco’ e alla fine siamo finiti a cena insieme“. Le due ragazze hanno dichiarato di essere rimaste piacevolmente sorprese da questo incontro. Durante la serata bolognese, Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi hanno intonato “Maledetta primavera”, “Infinito”, “Sere nere” e “T’appartengo”. “Toglietemi il vino, basta devo andare a casa”, ha detto in uno dei video l’influencer milanese. Tommaso Stanzani, invece, si è scatenato nel ballo, dando come sempre prova del suo talento: “Amore, amore meno, un po’ meno, un pochino meno”, ha commentato Zorzi.

