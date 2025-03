Tommaso Zorzi fa una sorpresa a Stefania Orlando?

Possibile colpo di scena al Grande Fratello in vista della puntata di questa sera, Stefania Orlando, che sarà una delle protagoniste di puntata, potrebbe ricevere una sorpresa molto speciale nella casa più spiata d’Italia.

La nota conduttrice impegnata in questa sua seconda avventura nel reality, nella puntata odierna, potrebbe ricevere la speciale sorpresa di Tommaso Zorzi, vincitore del reality nel 2021 e che sembra pronto ad approdare nella casa del Grande Fratello per incontrare la sua vecchia amica, con la quale costruì uno speciale legame ai tempi del programma Mediaset. Tommaso Zorzi sarebbe stato avvistato a Roma, lui che risiede a Milano, e dunque i presupposti per ritrovarlo nella casa del Grande Fratello sembrano esserci proprio tutti, dove riabbraccerebbe Stefania Orlando.

Tommaso Zorzi sparito dopo il Grande Fratello? La sua risposta

Il noto conduttore milanese è stato il dominatore di una delle edizioni del Grande Fratello più amate di tutti i tempi, in quell’occasione Tommaso Zorzi riuscì a piegare la concorrenza di Pierpaolo Pretelli e della stessa Stefania Orlando, terza classificata nel programma di Canale Cinque. Da quell’esperienza in poi sono cambiate tante cose per il conduttore.

“Quando sono uscito dal Grande Fratello non dico che ero Dio, ma qualcosa sotto. Oggi la maggior parte delle persone che mi ferma per strada mi fa: ‘Ma che fine hai fatto, sei sparito’, quando alla fine sto facendo altro. Ma quella fama lì, così grande, non torna più” ha raccontato Tommaso Zorzi riguardo a quei mesi di grande popolarità nei quali ha vissuto una delle pagine più importanti e speciali della sua vita. E adesso per i fan del Grande Fratello, che non lo hanno mai dimenticato, potrebbe essere giunta l’occasione di rivederlo tra le mura di quella Casa che lo ha reso un’icona per diverso tempo agli occhi del pubblico.

