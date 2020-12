Tommaso Zorzi/ “Tradisce” Francesco Oppini con Pierpaolo Pretelli e….

Tommaso Zorzi ha trovato un nuovo amico e quell’amico è Pierpaolo Pretelli. Ebbene sì, al Grande Fratello Vip 2020 alla fine si va avanti e si volta pagina e anche in questo caso è successo lo stesso. L’influencer ha smesso di piangere per Francesco Oppini che proprio nei giorni scorsi, lunedì sera, ha avuto modo di ritornare in casa per chiarire le cose con lui invitandolo ad andare avanti ed essere sè stesso perché lui ci sarà a prescindere, una volta che sarà fuori. I due saranno amici, o almeno questo è quello che si dice di loro in questo momento ma, intanto, in casa qualcosa è cambiato e oggi Tommaso Zorzi si prepara ad affrontare di nuovo la puntata in diretta senza il rischio di uscire e, in particolare, con al fianco proprio l’ex velino. I due hanno legato molto in questi giorni perché vicini per via dello stesso percorso e dello stesso ‘dolore’ ovvero quello di aver perso un po’ la testa per qualcuno di irraggiungibile che poi ha lasciato la casa.

Tommaso Zorzi, dopo Francesco Oppini, riparte da Pierpaolo Pretelli e…

Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli hanno sorriso, scherzato insieme e hanno addirittura ricevuto il loro primo aereo di coppia che ha fatto scoppiare l’ilarità in giardino tra gli abitanti della casa. Dalla sua parte si è schierato anche Andrea Zelletta che, forse per paura della nomination e di uscire, ha avuto modo di avvicinarsi all’influencer ammettendo di trovarsi davanti una persona matura ‘perché spesso dimentica l’età che ha ma quando poi ci pensa rimane a bocca aperta’. Cosa succederà nella nuova puntata di questa sera? Tommaso Zorzi non è a rischio eliminazione e, sicuramente, nemmeno nomination visto che in casa tutti lo adorano ma il fatto che si potrà andare in nomination con un singolo voto, cambia tutto. A peggiorare le cose ci penseranno i nuovi ingressi, come reagirà il re della casa a queste novità?



