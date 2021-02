Tommaso Zorzi/ Tradisce Maria Teresa Ruta e si candida come terzo finalista Grande Fratello Vip!

Tommaso Zorzi terzo finalista al Grande Fratello Vip 2020?

Tommaso Zorzi è ancora il vero mattatore di questo Grande Fratello vip 2020 e la produzione lo sa bene ed è per questo che quando lui chiede una ruota di legno a cui legare Maria Teresa Ruta la ottiene ed ecco regalato a Mediaset un ascolto da record, ancora superiore a quello della prima settimana del suo show in diretta dalla casa. Cosa ne sarà però di lui questa sera? Il re del Grande Fratello vip 2020 potrebbe finalmente ottenere il posto che merita ovvero quello di terzo finalista del programma unendosi così a Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello, ma a discapito di chi? I suoi fan sono pronti a sostenerlo questa sera ma la maretta venutasi a creare in casa non sembra che gli possa essere molto d’aiuto. Il pomo della discordia sarà proprio Maria Teresa Ruta. I due sono stati molto vicini in alcuni momenti topici ma ultimamente sembra che sia venuto tutto meno.

Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi, uno contro l’altro?

Tommaso Zorzi è poco convinto di alcuni comportamenti della Ruta e sembra sempre più propenso a pensare che la conduttrice al Grande Fratello Vip 2020 stia continuando a recitare e la storia di Baccini, a suo dire, non ha fatto altro che confermarlo. A quel punto è successo di tutto e così lui ha usato l’arma che ha a sua disposizione, ovvero quella della nomination. Questo è stato il colpo finale alla loro amicizia oppure le cose possono ancora sistemarsi? Molto dipenderà dall’esito del televoto di questa sera ma sicuramente Tommaso Zorzi ha avuto modo di parlare con Stefania Orlando di quello che è successo e quest’ultima non ha fatto altro che dirsi certa che la Ruta voglia solo educarla cercando di inculcare nella loro testa alcuni modo di fare.



