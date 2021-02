Tommaso Zorzi “Una chi*vata me la faccio uscito da qui”/ “Prenderò la gonorrea..”

Tommaso Zorzi “Una chi*vata me la faccio uscito da qui”, queste sono le parole che l’influencer ha pronunciato nelle scorse ore al Grande Fratello Vip 2020 in attesa di uscire dalla casa. L’1 marzo si avvicina a grandi passi e il pensiero del nostro Tommy è quello di sfogarsi subito e avere modo di “fare una sana chi*vata”. La sua esternazione non ha meravigliato nessuno visto che Tommy non è nuovo a queste cose ma sicuramente è indice di quanto stiano soffrendo nella casa e non solo lontani dai propri famigliari ma anche per quello che è un vero e proprio bisogno anche fisiologico in alcuni casi. Nello stesso momento, infatti, l’influencer si è detto pronto a tutto pur di ottenere quello che vuole e ha poi rilanciato: “Devo farlo a costo di andare in stazione centrale a pecora”.

Tommaso Zorzi “Una chi*vata me la faccio uscito da qui”, le rivelazioni hot al Grande Fratello Vip 2020

Tommaso Zorzi poi nella casa ha continuato dicendo che farà fuoco e fiamme tanto che “tempo una settimana ho la gonorrea”. Che cos’è la gonorrea? E’ presto detto. E’ una delle infezioni sessualmente trasmessa (IST) più comune e diffusa al mondo. La malattia è causata dal batterio Neisseria gonorrhoeae e si trasmette attraverso qualsiasi tipo di rapporto sessuale (vaginale, anale e orale). Siamo sicuri che Tommaso Zorzi ha un po’ esagerato la questione ma sicuramente fuori dalla casa ci sarà uno stuolo di fan pronto a soddisfare ogni sua esigenza… magari senza rischio di beccarsi un’infezione.



