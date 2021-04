Tommaso Zorzi, uomo ambiguo a casa sua/ Mistero sul web, i fan svelano chi è

Tommaso Zorzi, nel giorno del suo compleanno, ha condiviso una serie di storie su Instagram per ringraziare i fans che gli hanno dedicato tantissimi messaggi di auguri. Nei vari filmati pubblicati, l’opinionista dell’Isola dei Famosi 2021 ha inquadrato i vari regali ricevuti, ma anche un uomo che è apparso alle sue spalle. Il breve filmato ha rapidamente fatto il giro del web e tanti utenti si sono chiesti l’identità dell’uomo in questione. Nel video condiviso da Zorzi, l’uomo appare di sfuggita, ma il dettaglio non è passato inosservato ai tantissimi fan dell’influencer. Sul web è così partita la caccia all’identità dell’uomo alle spalle di Tommaso Zorzi. A svelare il mistero, poco dopo, sono stati proprio i fan che hanno spifferato l’identità del ragazzo in questione.

TOMMASO ZORZI, L’UOMO A CASA SUA E’ IL SUO MIGLIORE AMICO

Tommaso Zorzi ha trovato l’amore? L’uomo apparso alle sue spalle nel video pubblicato su Instagram il giorno del suo compleanno è il suo fidanzato? A rispondere a queste domande sono i fans e Very Inutil People il quale fa sapere come, nella vita dell’influencer non ci sia un fidanzato. Alcuni fans sono così intervenuti sui social facendo sapere come l’uomo in questione sia uno dei suoi migliori amici. Nessun nuovo amore, dunque, nella vita di Tommaso Zorzi che, per il momento, appare super concentrato sulla sua carriera. L’avventura come opinionista dell’Isola gli sta regalando ancora più popolarità. Tuttavia, durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, Zorzi ha iù volte dichiarato di sentire la mancanza di un amore. Riuscirà a trovarlo nei prossimi mesi?

