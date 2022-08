Tommaso Zorzi, video col ‘pancione’ finisce in tendenza/ Cos’è successo? “Era tutta…”

Tommaso Zorzi in tendenza sui social per il video con il “pancione”: la divertente gag

Tommaso Zorzi, nelle ultime ore, è in tendenza sui social tanto che i fan hanno inventato l’hashtag “tzvip“. Il motivo di questa popolarità è piuttosto particolare e divertente.

Il conduttore, dopo essere stato a cena fuori, si è mostrato con il pancione dicendo: “Ragazzi, è tutto il giorno che mangio”. Tommaso Zorzi gonfia ancora di più la pancia per scherzo e poi ironizza: “Boy or Girl?” La mattina successiva, l’ex gieffino annuncia: “Incredibile veramente… Era tutta ca**a”. Numerosi i commenti alle stories dell’ex gieffino, i fan hanno fatto il pieno di risate e scrivono: “Ha già partorito?” e “Grazie Tommaso, stanotte non ci ho dormito“. Insomma, questi sono solamente due dei numerosi commenti alle foto ironiche del conduttore.

Tommaso Zorzi a cena con Francesco Oppini: riavvicinamento tra i due ex gieffini

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini hanno condiviso la Casa del Grande Fratello Vip, costruendo un’amicizia molto solida. I fan hanno seguito le loro vicende fin dagli esordi, ma dopo il reality il loro legame si è in qualche modo spezzato. Dopo mesi di allontanamento, Tommaso e Francesco sono stati beccati a cena con le loro dolci metà, segno di un riavvicinamento tra i due.

L’indiscrezione è stata riportata da Novella 2000: “Gli ‘zorpini’ sono tornati a viversi nel quotidiano. L’influencer e l’opinionista, dopo un periodo di estremo distacco che ha fatto rumoreggiare i migliaia di fan affezionati a loro, sono tornati finalmente a frequentarsi di nuovo. Dopo l’ultimo incontro avvenuto al Palace Hotel a Milano Marittima, ieri hanno cenato insieme in un ristorante di Courmayeur. Insieme con loro c’erano i genitori e la sorella di Zorzi, Gaia, la nuova fidanzata di Oppini, Francesca e il ballerino Tommaso Stanzani compagno di Zorzi.L’armonia tra Tommy e Francesco sono ritornati nel migliore dei modi per godersi ogni singolo momento brindando anche ai loro successi.

