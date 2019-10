Tommaso Zorzi/ Video: “Rehab da bollicine e credit card” (Riccanza Deluxe)

Tommaso Zorzi si prepara a cambiare veste e a mostrare un lato inedito di se stesso a tutti i fan che lo seguiranno a Riccanza Deluxe. La prima versione alternativa del reality di MTV Italia debutterà nella seconda serata di oggi, martedì 8 ottobre 2019: “farà spaccare dal ridere“, ci anticipa già. “Mi disintossicherò della riccanza. Quindi sarà una partecipazione molto più recitata però molto divertente“, aggiunge in una lunga intervista a 361 Magazine. Adesso vive a Milano da qualche tempo e spera che presto diventi il suo posto del cuore. “Quando arrivo voglio staccare, chiudermi la porta dietro. Voglio la mia realtà. E ci siamo io e il mio cane, Gilda“, dice ancora. Ripensando al passato

invece può dire di essersi pentito di aver comprato alcuni vestiti, ma non per la tipologia in sé, ma soprattutto perché si ritrova a gestire un armadio esagerato. “Ora col trasloco mi sono reso conto di quanta roba ho e un po’ l’ho regalata, me ne sono sbarazzato“, confessa.

Tommaso Zorzi: sogna un programma sul calcio

Si definisce viziato e abile a concedersi parecchi lussi Tommaso Zorzi. Non è un mistero per chi lo ha seguito nella versione canonica del reality di MTV Italia. Non nasconde però che il vero lusso ai suoi occhi è un altro: “poter chiudere la porta di casa mia, avere le mie cose, la mia pace“. Biondo o moro, con i capelli più lunghi o corti: il protagonista di Riccanza Deluxe ama mutare alla svelta, documentando tutto su Instagram. “Devo dire che il calcio mette d’accordo tutti, non ce n’è“, dice in una delle sue ultime Storie, dopo aver assistito al match della Juve allo stadio. Entrato da Interista e uscito da Juventino per via dei tanti bronzi di Riace visti dal vivo, Tommaso ha già in mente come rivoluzionare il mondo del pallone: “Siamo stufi di programmi di calcio che parlano di calcio. Io voglio fare programmi di calcio che parlano di c@zzo“. Non si può dire però che non tenga al fisico, visto che in queste mattine è ritornato in palestra, nonostante il trasloco appena affrontato. Prima di concedersi una bella cantata sotto la doccia, sulle note di 4 marzo 1943 di Lucio Dalla.

Tommaso Zorzi: addio alle bollicine

Sono cambiate molte cose rispetto al suo debutto nel reality di MTV. Tommaso Zorzi è ormai un veterano ed entra di diritto nel cast di Riccanza Deluxe, o meglio Rehab. Dal debutto sul piccolo schermo è cambiata più di ogni altra cosa la sua quotidianità. Lo hanno chiamato come ospite in diversi programmi come Dance Dance Dance e Pechino Express, fino al Festival di Sanremo. “La Riccanza Rehab sarà un po’ un ritorno alle origini. Diversa, nuova. Dato che si tratta del quarto anno devo reinventarmi“, dice ad Affari Italiani. “Da oggi dico ufficialmente addio alle bollicine“, anticipa in uno dei video promozionali del programma. “Ho deciso di lasciare la mia vecchia vita, l’agio, le mie comodità e tutte le mie credit card“, continua parlando della sua nuova identità. Si sveglierà all’ora in cui di solito va a letto, nessun lusso o stravizio ma tanta attenzione per la sua anima. Oltre naturalmente per la pelle, dato che lo vediamo con una maschera sul viso. Clicca qui per guardare il video di Tommaso Zorzi.

Video: Tommaso Zorzi si presenta





© RIPRODUZIONE RISERVATA