Tommaso Zorzi: “Voglio fare televisione”/ Maurizio Costanzo: “Bisogna imparare…”

Tommaso Zorzi non ha mai nascosto il desiderio di fare televisione. Dopo essere stato un protagonista indiscusso del Grande Fratello Vip sfoggiando anche le sue doti da intrattenitore, è diventato opinionista dell’Isola dei Famosi 2021 e conduttore del Punto Z. La sua ironia e la sua schiettezza hanno conquistato il pubblico e non solo. In futuro, infatti, l’influencer spera di avere uno spazio tutto suo in televisione. Le potenzialità ci sono tutte, ma Maurizio Costanzo, protagonista indiscusso della televisione italiana, gli ha dato un consiglio per evitare che si bruci. Negli ultimi mesi, Zorzi ha trascorso la magigor parte del tempo in tv. E’ stato, infatti, anche ospite di Avanti un altro e ha sfoggiato le sue doti da intrattenitore anche al Maurizio Costanzo Show. Tuttavia, il marito di Maria De Filippi è convinto che Tommaso Zorzi non debbra bruciare le tappe.

Il consiglio di Maurizio Costanzo per Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi è stato ospite di Maurizio Costanzo a R101 confessando il sogno di “voler fare tv”: “Sto facendo la mia sacra gavetta che in Televisione ancora di più è sacra. La carriera televisiva si costruisce più con i no che con i sì”, ha spiegato l’influencer che sta lavorando per trasformare il sogno di fare televisione in realtà. Dopo aver ascoltato le parole di Zorzi, Maurizio Costanzo, da esperto televisivo, ha dato al suo giovane ospite un consiglio sincero. “Tommaso, questo il mio consiglio: bisogna imparare a vivere a prescindere dalla televisione…“, ha detto il marito di Maria De Filippi. Zorzi seguirà il suo consiglio?

